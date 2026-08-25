Rakhi: మార్కెట్లో కొనే అవసరం లేకుండా, ఇంట్లోనే రాఖీ తయారు చేసేయండిలా

ఇంట్లో ఉండే రంగురంగుల బొట్టు బిళ్లలతో అద్భుతమైన రాఖీ చేయొచ్చు. ఓ చిన్న గుండ్రటి కార్డ్బోర్డ్ ముక్కను తీసుకోండి. దాని చుట్టూ రంగుల బొట్లను అతికించండి. అంతే, సింపుల్ రాఖీ రెడీ.
ఫ్యాన్సీ రాఖీ కోసం రంగురంగుల స్టోన్స్, ముత్యాలు వాడండి. ఒక దళసరి కాగితం లేదా కార్డ్బోర్డ్ను గుండ్రంగా కట్ చేసుకోండి. దాని మధ్యలో ఒక ముత్యం, చుట్టూ కలర్ స్టోన్స్ అతికిస్తే సరి.
రాఖీ ఏ రంగులో ఉన్నా సరే, దానిపై తెల్లటి స్టోన్స్ వాడితే డిజైన్ మరింత హైలైట్గా కనిపిస్తుంది. రంగు బేస్పై తెల్లటి స్టోన్స్ బోర్డర్ ఇవ్వడం లేదా మధ్యలో అలంకరిస్తే ప్రీమియం లుక్ పక్కా
తెల్లటి ముత్యాలతో చేసిన రాఖీ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. ఎరుపు లేదా మీకు నచ్చిన రంగు దారంలోకి ముత్యాలు ఎక్కించండి. మధ్యలో అలంకరించిన భాగాన్ని గట్టిగా అతికిస్తే చాలు.
రాఖీ ఇంకా అందంగా కావాలంటే హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ రాఖీ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఒక చిన్న గుండ్రటి బేస్కు రంగుల వస్త్రాన్ని చుట్టి, దానిపై మీరు ముందుగా తయారు చేసుకున్న ఎంబ్రాయిడరీని అతికించవచ్చు
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