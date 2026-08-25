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Rakhi: మార్కెట్లో కొనే అవసరం లేకుండా, ఇంట్లోనే రాఖీ తయారు చేసేయండిలా

life Aug 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:INSTAGRAM
Telugu

రంగు రంగు బొట్టు బిళ్లలతో..

ఇంట్లో ఉండే రంగురంగుల బొట్టు బిళ్లలతో అద్భుతమైన రాఖీ చేయొచ్చు. ఓ చిన్న గుండ్రటి కార్డ్‌బోర్డ్ ముక్కను తీసుకోండి. దాని చుట్టూ  రంగుల బొట్లను అతికించండి. అంతే, సింపుల్ రాఖీ రెడీ.

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కలర్ స్టోన్స్‌తో ఫ్యాన్సీ లుక్

ఫ్యాన్సీ రాఖీ కోసం రంగురంగుల స్టోన్స్, ముత్యాలు వాడండి. ఒక దళసరి కాగితం లేదా కార్డ్‌బోర్డ్‌ను గుండ్రంగా కట్ చేసుకోండి. దాని మధ్యలో ఒక ముత్యం, చుట్టూ కలర్ స్టోన్స్ అతికిస్తే సరి.

Image credits: INSTAGRAM
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తెల్ల రాళ్లతో మరింత మెరుపు

రాఖీ ఏ రంగులో ఉన్నా సరే, దానిపై తెల్లటి స్టోన్స్ వాడితే డిజైన్ మరింత హైలైట్‌గా కనిపిస్తుంది. రంగు బేస్‌పై తెల్లటి స్టోన్స్ బోర్డర్ ఇవ్వడం లేదా మధ్యలో అలంకరిస్తే ప్రీమియం లుక్ పక్కా

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ముత్యాలతో సింపుల్ & క్యూట్ రాఖీ

తెల్లటి ముత్యాలతో చేసిన రాఖీ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. ఎరుపు లేదా మీకు నచ్చిన రంగు దారంలోకి ముత్యాలు ఎక్కించండి. మధ్యలో అలంకరించిన భాగాన్ని గట్టిగా అతికిస్తే చాలు.

Image credits: INSTAGRAM
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హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ రాఖీ

రాఖీ ఇంకా అందంగా కావాలంటే హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ రాఖీ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఒక చిన్న గుండ్రటి బేస్‌కు రంగుల వస్త్రాన్ని చుట్టి, దానిపై మీరు ముందుగా తయారు చేసుకున్న ఎంబ్రాయిడరీని అతికించవచ్చు

Image credits: INSTAGRAM

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