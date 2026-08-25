మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఎల్బో స్లీవ్స్ డీప్ వి నెక్ బ్లౌజ్ సూపర్ గా ఉంటుంది. నెక్ సెట్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో ఫుల్ స్లీవ్స్ సింపుల్ వర్క్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. కాంట్రాస్ట్ కలర్ శారీస్ తో ట్రై చేయవచ్చు.
చారల డిజైన్ స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజు వేసుకుంటే చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది. ప్రొఫెషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
సింపుల్, డీసెంట్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ స్టైల్ బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ప్లెయిన్ శారీస్ తో జత చేస్తే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
గోల్డ్ లేస్, థ్రెడ్ వర్క్ తో ఉన్న ఈ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ బ్లౌజ్ చీరకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. రోజూ వేసుకోవడానికి, బయటకు వెళ్లడానికి ఈ బ్లౌజ్ మంచి ఎంపిక.
ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ రెట్రో, మోడ్రన్ స్టైల్ కలయికలా ఉంటుంది. ఆఫీస్కు వెళ్లే యువతులకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.
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