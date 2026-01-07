ఏ హోటల్కు వెళ్లినా తెల్లటి బెడ్ షీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం శుభ్రత. గది శుభ్రంగా ఉందని అతిథికి అనిపించేలా చేయడానికి పడకపై తెల్లటి బెడ్ షీట్ ఉంచుతారు.
తెలుపు రంగు గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది. పడకపై తెల్లటి బెడ్ షీట్ ఉంటే, అతిథి తన గౌరవాన్ని కాపాడుతున్నారని భావిస్తాడు.
అంతేకాదు, తెలుపు రంగును చూడటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అతిథి గదిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, అతను ప్రశాంతంగా ఉండటానికి, అలసటను తగ్గించుకోవడానికి పడకపై ఈ బెడ్ షీట్లు ఉంచుతారు.
తెల్లటి బెడ్ షీట్పై మరక పడితే వెంటనే కనిపిస్తుంది. అందుకే హోటళ్లు తెల్లటి బెడ్ షీట్లను వేస్తాయి.
తెల్లటి బెడ్ షీట్లు విలాసవంతమైన, విశాలమైన అనుభూతిని ఇస్తాయి. అంతేకాదు, తెల్లటి బెడ్ షీట్లను చూసినప్పుడు ప్రతికూల భావనలు తగ్గుతాయి.
