హోటళ్లలో బెడ్‌లపై తెల్లటి బెడ్‌షీట్లు ఎందుకుంటాయి?

life Jan 07 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
శుభ్రత కోసమే

ఏ హోటల్‌కు వెళ్లినా తెల్లటి బెడ్ షీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం శుభ్రత. గది శుభ్రంగా ఉందని అతిథికి అనిపించేలా చేయడానికి పడకపై తెల్లటి బెడ్ షీట్ ఉంచుతారు.

Image credits: Amazon Website
గౌరవానికి చిహ్నం

తెలుపు రంగు గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది. పడకపై తెల్లటి బెడ్ షీట్ ఉంటే, అతిథి తన గౌరవాన్ని కాపాడుతున్నారని భావిస్తాడు.  

Image credits: Getty
అలసటను తగ్గించడానికి

అంతేకాదు, తెలుపు రంగును చూడటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అతిథి గదిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, అతను ప్రశాంతంగా ఉండటానికి, అలసటను తగ్గించుకోవడానికి పడకపై ఈ బెడ్ షీట్లు ఉంచుతారు.

Image credits: adobe stock
పడకపై మరకలు కనిపిస్తాయి

తెల్లటి బెడ్ షీట్‌పై మరక పడితే వెంటనే కనిపిస్తుంది. అందుకే హోటళ్లు తెల్లటి బెడ్ షీట్లను వేస్తాయి. 

Image credits: our own
విలాసవంతమైన అనుభూతి

తెల్లటి బెడ్ షీట్లు విలాసవంతమైన, విశాలమైన అనుభూతిని ఇస్తాయి. అంతేకాదు, తెల్లటి బెడ్ షీట్లను చూసినప్పుడు ప్రతికూల భావనలు తగ్గుతాయి. 

Image credits: StoryBlocks

