అల్లం మెరుగైన జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి అల్లాన్ని రోజూ తినొచ్చు.
చెడు కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటును తగ్గించడానికి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి అల్లం సహాయపడుతుంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి అల్లం సహాయపడుతుంది.
శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించడానికి, బరువు నియంత్రణకు అల్లం చక్కగా పనిచేస్తుంది.
అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది పీరియడ్స్ నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
అల్లంలో యాంటీ మైక్రోబయల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది సూక్ష్మక్రిములు, ఫంగస్, వైరస్లను నివారిస్తుంది.
