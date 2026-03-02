ఈవిల్ ఐ పట్టీలు ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. Gen Z అమ్మాయిలు దిష్టి తగలకూడదని వీటిని ఎక్కువగా ధరిస్తారు.
ఈ బటర్ఫ్లై పట్టీలు డిజైన్ ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. దీన్ని మీరు ఒకే కాలికి యాంక్లెట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు.
మినిమల్ లింక్ చైన్తో ఉన్న ఈ చార్మింగ్ పట్టీ వెండికే కొత్త అందాన్ని తెచ్చింది. ఇందులో స్క్వేర్, హార్ట్ షేప్ చార్మ్స్ ఉన్నాయి.
స్నేక్ చైన్ స్టైల్ పట్టీలు ఇప్పుడు ఫుల్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. మీరు కూడా స్టోన్ వర్క్తో ఉన్న ఇలాంటి డిజైన్ను తీసుకోవచ్చు.
మినిమల్ చార్మ్ పట్టీలలో ఇలాంటి డిజైన్లు Gen Z అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి. మీరు కూడా ఇలాంటి సింపుల్, మినిమల్ చార్మ్స్ ఉన్న పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు.
ట్రెడిషనల్ లుక్తో పాటు స్టైలిష్గా కనిపించే పట్టీలు కావాలంటే ఇలాంటి అందమైన పట్టీలను తీసుకోవచ్చు.
ఈ పట్టీని సింగిల్ పాదానికే పెట్టుకోవచ్చు. ఎంతో ట్రెండీగా అందంగా ఉంటాయి.
