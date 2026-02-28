Kitchen Hacks: పప్పు తొందరగా ఉడకాలా? ఈ చిన్న చిట్కా వాడితే చాలు

ఎక్కువ సమయం లేనప్పుడు.. అర్జెంట్ గా వంట చేయాలన్నప్పుడు పప్పు వండటం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే తొందరగా ఉడకదు.
పప్పు నానబెట్టేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా పసుపు వేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల పప్పు గింజలు త్వరగా మెత్తబడతాయి.
మీరు కూడా పప్పును త్వరగా, సరిగ్గా ఉడికించాలనుకుంటే, ఈ 5 సులభమైన చిట్కాలు మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి.
పప్పు నానబెట్టడానికి, ఉడికించడానికి గోరువెచ్చని నీటిని ఉపయోగించండి. ఇలా చేయడం వల్ల పప్పు చాలా వేగంగా ఉడుకుతుంది.
పప్పు ఉడికించేటప్పుడు ఒక చెంచా నూనె లేదా నెయ్యి వేయండి. ఇది పప్పును త్వరగా మెత్తబడేలా చేయడమే కాకుండా, కుక్కర్ విజిల్ వచ్చినప్పుడు నీళ్లు బయటకు పొంగకుండా ఆపుతుంది.
సమయం చాలా తక్కువగా ఉంటే, పప్పులో చిటికెడు వంట సోడా కలపండి. ఇది పప్పులోని ఫైబర్ను త్వరగా విడగొట్టి, వేగంగా ఉడకడానికి సహాయపడుతుంది. (గమనిక: దీన్ని ఎక్కువగా వాడొద్దు).
పప్పు ఉడకకముందే ఉప్పు వేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు అది ఉడకడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. పప్పు ముప్పావు వంతు ఉడికిన తర్వాత లేదా కుక్కర్ దించాక ఉప్పు వేయడం మంచిది.
