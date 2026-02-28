Telugu

Kitchen Hacks: పప్పు తొందరగా ఉడకాలా? ఈ చిన్న చిట్కా వాడితే చాలు

Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini
అర్జెంట్ గా ఉడకాలంటే..

ఎక్కువ సమయం లేనప్పుడు.. అర్జెంట్ గా వంట చేయాలన్నప్పుడు పప్పు వండటం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే తొందరగా ఉడకదు. 

పసుపుతో ప్రయోజనం

పప్పు నానబెట్టేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా పసుపు వేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల పప్పు గింజలు త్వరగా మెత్తబడతాయి.

5 సులభమైన చిట్కాలు

మీరు కూడా పప్పును త్వరగా, సరిగ్గా ఉడికించాలనుకుంటే, ఈ 5 సులభమైన చిట్కాలు మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి.

గోరువెచ్చని నీళ్లు వాడండి

పప్పు నానబెట్టడానికి, ఉడికించడానికి గోరువెచ్చని నీటిని ఉపయోగించండి. ఇలా చేయడం వల్ల పప్పు చాలా వేగంగా ఉడుకుతుంది.

నూనె లేదా నెయ్యి

పప్పు ఉడికించేటప్పుడు ఒక చెంచా నూనె లేదా నెయ్యి వేయండి. ఇది పప్పును త్వరగా మెత్తబడేలా చేయడమే కాకుండా, కుక్కర్ విజిల్ వచ్చినప్పుడు నీళ్లు బయటకు పొంగకుండా ఆపుతుంది.

చిటికెడు వంట సోడా

సమయం చాలా తక్కువగా ఉంటే, పప్పులో చిటికెడు వంట సోడా కలపండి. ఇది పప్పులోని ఫైబర్‌ను త్వరగా విడగొట్టి, వేగంగా ఉడకడానికి సహాయపడుతుంది. (గమనిక: దీన్ని ఎక్కువగా వాడొద్దు).

ఉప్పు ఎప్పుడు వేయాలి?

పప్పు ఉడకకముందే ఉప్పు వేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు అది ఉడకడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. పప్పు ముప్పావు వంతు ఉడికిన తర్వాత లేదా కుక్కర్ దించాక ఉప్పు వేయడం మంచిది.

