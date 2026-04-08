ఇరానీ మహిళలు మల్లెపువ్వులాంటి రంగులో మెరిసిపోతారు. విశాలమైన కళ్లు, పదునైన ముక్కు, గులాబీ రేకుల్లాంటి పెదాలతో ఉంటారు. వారంటే మొఘలులకు ఎంతో ఇష్టం.
ఇరానీ అమ్మాయిలు కేవలం అందగత్తెలే కాదు, చాలా తెలివైన వారు కూడా. వీరి వ్యక్తిత్వం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
ఇరానీ మహిళలకు చరిత్ర, సాహిత్యం, కవిత్వం వంటి వాటిల్లో జ్ఞానం ఉంటుంది. మొఘలు చక్రవర్తులు పెళ్లి చేసుకున్న నూర్ జహాన్, ముంతాజ్ మహల్ ఈ ఇరానీ వంశానికి చెందినవారే.
మొఘల్ దర్బార్లో 'పార్శీ' (పర్షియన్) అధికార భాషగా ఉండేది. ఇది ఇరాన్ ప్రజల మాతృభాష కూడా. అందుకే మొఘల్ పాలనలో ఇరానీయులకు పలుకుబడి ఎక్కువ.
ఇరానీ మహిళలు మాట్లాడే తీరు, వాళ్ల వినయం, పద్ధతులు ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి. వారి ప్రవర్తన మొఘలులకు బాగా నచ్చుతాయి.
మొఘల్ పాలనలో ముఖ్యంగా అక్బర్, జహంగీర్ కాలంలో ఉన్నత పదవులలో పర్షియన్లు (ఇరానియన్లు) అధికంగా ఉండేవారు. వారి కూతుళ్లను కూడా చక్రవర్తులు వివాహమాడేవారు.
జహంగీర్ భార్య నూర్జహాన్ ఈమె.నూర్జహాన్ అందానికి అప్పట్లో ఎంతోమంది దాసోహమయ్యారు.
