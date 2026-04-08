మొఘల్ చక్రవర్తులకు ఇరాన్ అమ్మాయిలంటే ఎందుకంత ఇష్టం?

life Apr 08 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:AI Generated
అందంలో అప్సరసలు

ఇరానీ మహిళలు మల్లెపువ్వులాంటి రంగులో మెరిసిపోతారు.  విశాలమైన కళ్లు, పదునైన ముక్కు, గులాబీ రేకుల్లాంటి పెదాలతో ఉంటారు. వారంటే మొఘలులకు ఎంతో ఇష్టం. 

తెలివితేటలూ ఎక్కువే

ఇరానీ అమ్మాయిలు కేవలం అందగత్తెలే కాదు, చాలా తెలివైన వారు కూడా. వీరి వ్యక్తిత్వం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. 

ముంతాజ్ కూడా...

ఇరానీ మహిళలకు చరిత్ర, సాహిత్యం, కవిత్వం వంటి వాటిల్లో జ్ఞానం ఉంటుంది. మొఘలు చక్రవర్తులు పెళ్లి చేసుకున్న నూర్ జహాన్, ముంతాజ్ మహల్ ఈ ఇరానీ వంశానికి చెందినవారే.

పర్షియన్ ప్రభావం వల్ల

మొఘల్ దర్బార్‌లో 'పార్శీ' (పర్షియన్) అధికార భాషగా ఉండేది. ఇది ఇరాన్ ప్రజల మాతృభాష కూడా. అందుకే మొఘల్ పాలనలో ఇరానీయులకు పలుకుబడి ఎక్కువ.

సంస్కారవంతులు

ఇరానీ మహిళలు మాట్లాడే తీరు, వాళ్ల వినయం, పద్ధతులు ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి. వారి ప్రవర్తన మొఘలులకు బాగా నచ్చుతాయి. 

ఉన్నత పదవుల్లో పర్షియన్లు

మొఘల్ పాలనలో ముఖ్యంగా అక్బర్, జహంగీర్ కాలంలో ఉన్నత పదవులలో పర్షియన్లు (ఇరానియన్లు) అధికంగా ఉండేవారు. వారి కూతుళ్లను కూడా చక్రవర్తులు వివాహమాడేవారు.

ఈమె నూర్జహాన్

జహంగీర్ భార్య నూర్జహాన్ ఈమె.నూర్జహాన్ అందానికి అప్పట్లో ఎంతోమంది దాసోహమయ్యారు.

