ముందుగా ఒక నిమ్మకాయను రెండు ముక్కలుగా కోయాలి. ఆ తర్వాత కోసిన నిమ్మకాయ ముక్కల్లో ఐదు లేదా ఆరు లవంగాలను గుచ్చాలి. ఈగలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో వీటిని పెట్టాలి.
కిటికీలు, తలుపుల దగ్గర తులసి ఆకులను పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఈగలు ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు. తులసి వాసనను ఈగలు భరించలేవు.
వెనిగర్లో దాల్చిన చెక్క పొడిని కలపాలి. కొన్ని గంటల తర్వాత, దానికి కొద్దిగా డిటర్జెంట్ నీటిని జోడించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్లో నింపి, ఈగలు ఉన్న చోట స్ప్రే చేయాలి.
ఈగల సమస్యను పూర్తిగా వదిలించుకోవాలంటే ఇల్లు, పరిసరాలను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఆహార పదార్థాలపై మూత పెట్టాలి. చెత్తను ఎప్పటికప్పుడు పారేయాలి.
ఒక గ్లాసు నీటిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు కలపాలి. ఆ మిశ్రమాన్ని ఈగల సమస్య ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో స్ప్రే చేయాలి.
