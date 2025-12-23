బంగారు ఉంగరం వీరు పెట్టుకోకూడదు

బంగారు ఉంగరం ధరించడం నిజానికి శుభప్రదమే. కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం కొన్ని పరిస్థితుల్లో బంగారు ఉంగరం పెట్టుకోకపోవడమే మంచిది.
బంగారంపై గురు గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది. అందుకే జాతకంలో గురు గ్రహ స్థానం బలహీనంగా ఉన్నవారు బంగారం ధరిస్తే వారికి ఇబ్బందులు రావచ్చు.
కొన్ని రకాల అలవాట్లు, ఆహారపు అలవాట్లు ఉన్నవాళ్లు బంగారు ఉంగరం ధరించకపోవడమే మంచిది. ముఖ్యంగా నాన్ వెజ్ తినేవాళ్లు.
వ్యక్తి జాతకంలో శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్లు, ఏలినాటి శని నడుస్తున్నప్పుడు బంగారం ధరించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
బంగారాన్ని నడుము కింది భాగంలో లేదా కాళ్లకు ధరించకూడదు. దాన్ని అపవిత్రంగా భావిస్తారు.
బంగారు ఉంగరం ధరించే ముందు మీ జ్యోతిష్యుడి సలహా తీసుకోవడం ఎప్పుడూ మంచిది.
బంగరాు ఉంగరం మధ్య వేలికి మాత్రం పెట్టుకోకూడదు. బంగారానికి శని దేవుడితో అనుబంధం ఉంటుంది. కాబట్టి మధ్య వేలికి పెడితే కష్టాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.
