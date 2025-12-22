Telugu

బంగారానికి పోటీ ఇచ్చేలా మెరిసే వెండి ఉంగరాలు

life Dec 22 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram-
Telugu

పూల వెండి ఉంగరం

బంగారు ఉంగరం ఇప్పుడు చాలా కష్టం. గిఫ్టింగ్ కోసం ఆధునిక డిజైన్లలో 2 వేల రూపాయలకే దొరికే వెండి ఉంగరం ఇది.

Image credits: instagram-
Telugu

స్పైరల్ సిల్వర్ రింగ్

చిన్న చిన్న సాలిటైర్ రాళ్లతో ఉన్న ఈ స్పైరల్ రింగ్ చేతికి నిండుగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో ఆఫ్ఘానీ ప్యాటర్న్‌తో కూడిన ఇలాంటి వెండి ఉంగరాలు ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి.

Image credits: instagram- shree_jewels_
Telugu

స్టోన్-సిల్వర్ రింగ్ డిజైన్

వెండి, రాయి కలయిక రాయల్, డీసెంట్ లుక్‌ను అందిస్తుంది. ఇక్కడ వెండి ఉంగరంలో సీతాకోకచిలుక స్టైల్‌లో ఎర్రటి రాయి ఉంది. ఇది నిజమైన కెంపు అనుభూతిని ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram- shree_jewels_
Telugu

సాలిటైర్ స్టోన్ రింగ్

24 క్యారెట్ల వజ్రపు ఉంగరం చేయించుకోవడం ఒక కలలాంటిది.  అంత ఖర్చు పెట్టలేకపోతే మీరు జిర్కాన్-సాలిటైర్ స్టోన్‌తో స్టైలిష్ లుక్ ఇచ్చే వెండి ఉంగరాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: instagram- shree_jewels_
Telugu

ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ రింగ్

925 వెండి, ఆక్సిడైజ్డ్ మిక్స్ ఉన్న ఈ రింగ్ డిజైన్ ధరిస్తే మీరు ఫ్యూజన్, ఫ్యాషన్‌ క్వీన్‌లా కనిపిస్తారు. మధ్యలో ఉన్న పెద్ద పింక్ స్టోన్ చాలా అందంగా ఉంది. 

Image credits: instagram- shree_jewels_
Telugu

ఇన్ఫినిటీ రింగ్ కొత్త డిజైన్

ఇన్ఫినిటీ సిల్వర్ రింగ్ ఆఫీస్, కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది. ఇది ఆధునిక, క్లాసీ ప్యాటర్న్‌లో వస్తుంది. దీన్ని 1500 రూపాయలకు సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. 

Image credits: instagram- shree_jewels_
Telugu

లేటెస్ట్ వెండి ఉంగరం

స్వచ్ఛమైన వెండి, రాళ్లతో కిరీటం స్టైల్‌లో ఉన్న ఈ వెండి ఉంగరం చాలా అందమైన లుక్‌ను ఇస్తుంది. మీరు దీన్ని రోజువారీ దుస్తులతో పాటు పార్టీలకు కూడా ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram- silverare_official

చలికాలంలో ఫ్రిజ్ వాడకూడదా?

కళ్లు జిగేల్‌మనేలా పచ్చల గాజులు

కూరల్లో పచ్చిమిర్చి పడేయకుండా తినేయండి

Bad Breath: ఇలా చేస్తే నోటి నుంచి దుర్వాసన రాదు