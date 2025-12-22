బంగారు ఉంగరం ఇప్పుడు చాలా కష్టం. గిఫ్టింగ్ కోసం ఆధునిక డిజైన్లలో 2 వేల రూపాయలకే దొరికే వెండి ఉంగరం ఇది.
చిన్న చిన్న సాలిటైర్ రాళ్లతో ఉన్న ఈ స్పైరల్ రింగ్ చేతికి నిండుగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో ఆఫ్ఘానీ ప్యాటర్న్తో కూడిన ఇలాంటి వెండి ఉంగరాలు ట్రెండ్లో ఉన్నాయి.
వెండి, రాయి కలయిక రాయల్, డీసెంట్ లుక్ను అందిస్తుంది. ఇక్కడ వెండి ఉంగరంలో సీతాకోకచిలుక స్టైల్లో ఎర్రటి రాయి ఉంది. ఇది నిజమైన కెంపు అనుభూతిని ఇస్తుంది.
24 క్యారెట్ల వజ్రపు ఉంగరం చేయించుకోవడం ఒక కలలాంటిది. అంత ఖర్చు పెట్టలేకపోతే మీరు జిర్కాన్-సాలిటైర్ స్టోన్తో స్టైలిష్ లుక్ ఇచ్చే వెండి ఉంగరాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
925 వెండి, ఆక్సిడైజ్డ్ మిక్స్ ఉన్న ఈ రింగ్ డిజైన్ ధరిస్తే మీరు ఫ్యూజన్, ఫ్యాషన్ క్వీన్లా కనిపిస్తారు. మధ్యలో ఉన్న పెద్ద పింక్ స్టోన్ చాలా అందంగా ఉంది.
ఇన్ఫినిటీ సిల్వర్ రింగ్ ఆఫీస్, కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది. ఇది ఆధునిక, క్లాసీ ప్యాటర్న్లో వస్తుంది. దీన్ని 1500 రూపాయలకు సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
స్వచ్ఛమైన వెండి, రాళ్లతో కిరీటం స్టైల్లో ఉన్న ఈ వెండి ఉంగరం చాలా అందమైన లుక్ను ఇస్తుంది. మీరు దీన్ని రోజువారీ దుస్తులతో పాటు పార్టీలకు కూడా ఎంచుకోవచ్చు.
