చామంతులు గుత్తులుగుత్తులగా పూయాలంటే ఈ చిన్న పని చేయండి

life Dec 05 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini
ఎంతసేపు ఎండ తగలాలి?

చామంతులు చలికాలంలోనే పూస్తాయి. ఇవి మంచి రంగుతో పెద్దగా పూలు పూయాలంటే రోజులో కనీసం అయిదు గంటలు ఎండ తగిలేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. 

Image credits: Gemini
మట్టిని ఇలా ఉంచండి

చామంతి మొక్కను పెంచేందుకు 40 శాతం మట్టి , 30 శాతం కోకోపీట్, 30 శాతం పశువుల పేడను కలపండి.  ఇలాంటి మట్టిలో చామంతి మొక్కల ఆరోగ్యంగా ఎదిగి గుత్తులుగా పూలు పూస్తుంది. 

Image credits: Gemini
ఎరువులు ఎలా

ద్రవ రూప ఎరువులను వాడవచ్చు. పశువుల ఎరువు ద్రావణం, ఫిష్ అమినో లేదా టీ పొడి ద్రావణం వంటి రెండు వారాలకు ఒకసారి వేస్తే మంచిది.  దీనివల్ల పూలు రెట్టింపు వేగంతో వికసిస్తాయి.

Image credits: Gemini
చిగుర్లు తెంచండి

చామంతి మొక్క అయిదు నుంచి ఆరు అంగుళాలు పెరిగాక పైభాగంలో కొత్త చిగుర్లను తెంచి పడేయండి. దీనివల్ల పక్క కొమ్మలు పెరిగి ఒకే మొక్కకు డజన్ల కొద్దీ పూలు పూస్తాయి.

Image credits: Gemini
పురుగు పడితే

చామంతికి పురుగులు పట్టడం సాధారణం. 1 లీటరు నీటిలో 5ml వేప నూనె కలిపి వారానికి ఒకసారి స్ప్రే చేస్తే, పూలు తాజాగా, ఆకులు పచ్చగా ఉంటాయి. 

Image credits: Gemini
వాడిపోయిన పువ్వులు

పూసిన పువ్వుల్లో కొన్ని వాడిపోతాయి. వాటిని వెంటనే తుంచి పడేయాలి. అప్పుడు మిగతా పువ్వులకు శక్తివస్తుంది.

Image credits: Getty
ఎప్పుడు నాటాలి?

చామంతులను ముందుగానే వానాకాలం చివర్లో లేదా చలికాలంలో ప్రారంభంలో నాటితే ఈ పాటికి గుత్తుగుత్తులుగా పూలు పూస్తాయి.

Image credits: Getty
ఇలా చేస్తూ ఉండాలి

మొక్క గుబురుగా పెరిగితేనే పువ్వులు ఎక్కువ పూస్తాయి. ఇందుకోసం ఎప్పటికప్పుడు చివరలను కత్తిరిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే కొత్త కొమ్మలు పుట్టుకొచ్చి పువ్వులు అధికంగా పూస్తాయి.

Image credits: Getty

