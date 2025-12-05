ఇవి తింటే బెల్లీ ఫ్యాట్ వెన్నలా కరిగిపోవాల్సిందే

మొక్కజొన్నలో ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలకే కేలరీలు కూడా చాలా తక్కువ. అందుకే వీటిని తింటే బరువు తగ్గడంతో పాటు, బెల్లీ ఫ్యాట్ కూడా కరుగుతుంది.
కాల్షియం, విటమిన్ డి వంటివి ఉండే యోగర్ట్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది పొట్ట ఆరోగ్యానికి, పొట్టలోని కొవ్వును తగ్గించడానికి చాలా బాగా పని చేస్తుంది.
కీరదోసలో 95 శాతం నీరే ఉంటుంది. కేలరీలు చాలా తక్కువగా, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇది ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. తద్వారా బరువు తగ్గవచ్చు.
దీనిలో అధిక ప్రోటీన్, అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి. ఇది కొవ్వును కరిగించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అందుకే రోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది.
ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉండే పాలకూరను రోజూ తినడం వల్ల పొట్ట తగ్గించుకోవచ్చు, బరువు కూడా తగ్గుతారు.
