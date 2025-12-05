బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలకు చీరకట్టులో వచ్చారు. ఆమె చీరల ఎంపిక అద్భుతంగా ఉంటుంది.
శీతాకాల సమావేశాల్లో కంగనా మరో లుక్ ఇది. పసుపు రంగు సిల్క్ చీరతో అదే లాంగ్ జాకెట్ను జత చేశారు. కానీ రెండింటి కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది.
పార్లమెంట్లో కంగనా ఈ లుక్ చాలా వైరల్ అయింది. బ్లూ కలర్ ఖాదీ చీరతో కంగనా పహాడీ లాంగ్ జాకెట్ను జత చేశారు. వీటితో లెదర్ షూస్ ధరించారు.
వైట్ బూటీ వర్క్ లినెన్ చీరలో కంగనా చాలా అందంగా కనిపించారు. ఈ చీరతో ఆమె గ్రే కలర్ ఫుల్ స్లీవ్ ఉన్ని బ్లౌజ్ను స్టైల్ చేశారు. ఎంతో హూందాగా ఉన్నారు.
ఎంపీ అయ్యాక కంగనా లుక్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆమె ఎక్కువగా చేనేత లేదా ఖాదీ చీరల్లో కనిపిస్తున్నారు. ఈ రంగురంగుల చీరలో కంగనా క్లాసిక్గా కనిపించారు
అఫీషియల్ పనులకు కంగనా కేవలం చీరలను మాత్రమే కడుతుంది. ఈ చీరలో మంత్రులను సమావేశం అయ్యేందుకు వెళ్లింది కంగనా.
దైవ సందర్శనకు వెళ్లినప్పుడు పట్టు చీరలో అందంగా మెరిసింది కంగనా. చీరకు తగ్గ జ్యువెలరీతో హూందాగా కనిపిస్తోంది.
ఓనం చీరలో కంగనా ఎంతో గౌరవప్రదంగా కనిపిస్తోంది. ఓనం చీరకు వర్క్ ఉన్న బ్లౌజ్ ను జత చేసింది.
