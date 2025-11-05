Telugu

హైబీపీ ఉంటే ఏం తినాలి? ఏం తినకూడదు?

life Nov 05 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
అరటిపండు

అరటిపండులో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఒక అరటిపండు తింటే రక్తపోటు తగ్గుతుంది.

పాలకూర

పాలకూరలో విటమిన్లు, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి అధిక రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయి.

వెల్లుల్లి

రక్తనాళాలను విస్తరింపజేసే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ స్థాయిలను పెంచడానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది.

టమాటా

అధిక రక్తపోటును నియంత్రించడంలో టమాటా బాగా పనిచేస్తాయి. ఎందుకంటే వీటిలో పొటాషియం ఉంటుంది.

సిట్రస్ పండ్లు

నారింజ, నిమ్మ వంటి సిట్రస్ పండ్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి.

తినకూడని ఆహారాలు

ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం, మటన్, బీఫ్, నూనెలో వేయించిన ఆహారాలు, చక్కెర, ఉప్పుకు దూరంగా ఉండాలి.

ప్రతిరోజూ వ్యాయాయం

ప్రతిరోజూ కనీసం అరగంట సేపు వ్యాయామం చేయాలి. అలాగే వారంలో రెండు మూడు సార్లు రక్తపోటు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.

