చియా విత్తనాలతో ఇలా బరువు త్వరగా తగ్గండి

life Nov 04 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Freepik
డైట్‌పై దృష్టి పెట్టండి

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తినే ఆహారాన్ని పట్టించుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా మీ డైట్‌లో మార్పులు చేసుకోండి. చియా విత్తనాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి.

Image credits: Freepik
వారంలో కొవ్వు కరుగుతుంది

కొవ్వు కరగడానికి చియా విత్తనాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. చియా విత్తనాలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాక వారంలోనే మీరు బరువు తగ్గుతారు.

Image credits: Freepik
ఇలా చియా తీసుకోండి

ఒక గ్లాసు నీళ్లు తీసుకుని అందులో 2 చెంచాల చియా విత్తనాలు వేసి నానబెట్టండి. తరువాత అందులో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగితే మంచిది.

Image credits: Freepik
పెరుగుతో కలిపి

పెరుగులో చియా విత్తనాలను వేసి కాసేపు నానబెట్టాలి. అందులో పండ్ల ముక్కలు కూడా వేసి కలిపి తింటే బరువు త్వరగా తగ్గుతారు.

Image credits: Freepik
ఓట్స్ తో

ఓట్స్‌తో చియా విత్తనాలు కలిపి తింటే మంచిది. ఓట్స్ ఉడకబెట్టిన తరువాత అందులో చియా విత్తనాలు వేసి కలుపుకోండి. తరువాత తినండి.

Image credits: Freepik
చియా సీడ్ పుడ్డింగ్

చియా పుడ్డింగ్ చేసేందుకు పాలు, తేనె, ఇతర పండ్లతో చియా విత్తనాలు కలిపి పుడ్డింగ్ లా చేసుకుని తింటే టేస్టీగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
చియా కుకీలు

మఫిన్లు, కుకీలు లేదా రొట్టెలు చేసేటప్పుడు, వాటిలో చియా విత్తనాలు కలిపి చేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Freepik
చియా విత్తనాలు, సలాడ్

సలాడ్ లేదా కూరగాయల మీద చియా విత్తనాలు చల్లుకోండి. ఇలా చియా విత్తనాలు తిన్నా ప్రయోజనం ఉంటుంది. 

Image credits: Freepik

