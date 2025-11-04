చియా విత్తనాలతో ఇలా బరువు త్వరగా తగ్గండి

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తినే ఆహారాన్ని పట్టించుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా మీ డైట్లో మార్పులు చేసుకోండి. చియా విత్తనాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి.
కొవ్వు కరగడానికి చియా విత్తనాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. చియా విత్తనాలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాక వారంలోనే మీరు బరువు తగ్గుతారు.
ఒక గ్లాసు నీళ్లు తీసుకుని అందులో 2 చెంచాల చియా విత్తనాలు వేసి నానబెట్టండి. తరువాత అందులో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగితే మంచిది.
పెరుగులో చియా విత్తనాలను వేసి కాసేపు నానబెట్టాలి. అందులో పండ్ల ముక్కలు కూడా వేసి కలిపి తింటే బరువు త్వరగా తగ్గుతారు.
ఓట్స్తో చియా విత్తనాలు కలిపి తింటే మంచిది. ఓట్స్ ఉడకబెట్టిన తరువాత అందులో చియా విత్తనాలు వేసి కలుపుకోండి. తరువాత తినండి.
చియా పుడ్డింగ్ చేసేందుకు పాలు, తేనె, ఇతర పండ్లతో చియా విత్తనాలు కలిపి పుడ్డింగ్ లా చేసుకుని తింటే టేస్టీగా ఉంటుంది.
మఫిన్లు, కుకీలు లేదా రొట్టెలు చేసేటప్పుడు, వాటిలో చియా విత్తనాలు కలిపి చేసుకోవచ్చు.
సలాడ్ లేదా కూరగాయల మీద చియా విత్తనాలు చల్లుకోండి. ఇలా చియా విత్తనాలు తిన్నా ప్రయోజనం ఉంటుంది.
