Telugu

అధిక బరువు తగ్గాలా..? ఈ జ్యూస్ తాగితే చాలు

life Nov 04 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

క్యారెట్ జ్యూస్

ఫైబర్, బీటా కెరోటిన్ ఉండి, కేలరీలు తక్కువగా ఉండే క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం ఆకలిని, బరువును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

నిమ్మరసం

కేలరీలు తక్కువగా ఉండే నిమ్మరసం తాగడం వల్ల కూడా బరువు తగ్గొచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

ఉసిరి జ్యూస్

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఉసిరి జ్యూస్ తాగడం వల్ల కూడా అధిక బరువు తగ్గించుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

కీర దోస జ్యూస్

కేలరీలు చాలా తక్కువగా, ఫైబర్, నీరు ఎక్కువగా ఉండే కీర దోస జ్యూస్ తాగడం వల్ల కడుపు నిండుగా ఉంటుంది. ఫలితంగా బరువు తగ్గొచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

బీట్‌రూట్ జ్యూస్

కేలరీలు తక్కువగా, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే బీట్‌రూట్ జ్యూస్ ఆకలిని నియంత్రించి, బరువు, పొట్ట తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పాలకూర జ్యూస్

ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉండే పాలకూర జ్యూస్ తాగడం వల్ల బెల్లీ ఫ్యాట్ కరుగుతుంది. ఫలితంగా బరువు కూడా తగ్గుతారు. 

Image credits: Getty
Telugu

గమనిక:

ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే మీరు తీసుకునే ఫుడ్ విషయంలో మార్పులు చేసుకోవాలి.

Image credits: Getty

ఆలియా భట్ లా అందంగా కనిపించాలంటే ఈ వైట్ శారీస్ ట్రై చేయాల్సిందే!

చియా విత్తనాలతో ఇలా బరువు త్వరగా తగ్గండి

కుక్కర్ మూత లీక్ అవుతుందా? ఇలా చేయండి

ఈ వెండి పట్టీలు చిన్నపిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి.. ధర కూడా తక్కువే!