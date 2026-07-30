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ఈ పండు రోజుకు ఒక్కటి తిన్నా చాలు.. ఎన్ని లాభాలో!

life Jul 30 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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మలబద్ధకానికి చెక్

జామపండులో డైటరీ ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడి, మలబద్ధకం సమస్య దూరమవుతుంది.

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ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్‌కు గుడ్‌బై

జామపండులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

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చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ దూరం

జామపండులో ఉండే ఫైబర్.. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

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బరువు కంట్రోల్

జామపండులో కేలరీలు చాలా తక్కువగా, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఇది బరువును అదుపులో ఉంచడానికి బాగా సహాయపడుతుంది.

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చర్మ ఆరోగ్యం

జామపండులో విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.

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డయాబెటిస్‌ నియంత్రణ

రోజూ జామపండు తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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