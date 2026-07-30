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Gold bangles: ఎంత చూసినా తనివి తీరని.. డిజైనర్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్

life Jul 30 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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గోల్డ్ కడా బ్యాంగిల్స్..

ఈ గాజులు..  చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి.  చేతికి వేసుకున్నా అందంగా కనపడతాయి. ఇలాంటి బ్యాంగిల్స్ డైలీవేర్ కి కూడా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Gemini AI
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కుందన్ బ్యాంగిల్స్..

పార్టీలు, పండగళ వేళ ఇలాంటి కుందన్ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయవచ్చు. చేతికి సింగిల్ బ్యాంగిల్ గా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే… మట్టి గాజులతో కలిపి కూడా ట్రై చేయవచ్చు. చేతులకు చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: tarathi jewels
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లక్ష్మీ బ్యాంగిల్స్...

ఈ బంగాారు గాజులు చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. లక్ష్మీదేవి రూపుతో… ఏడీ స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో ఇవి చాలా అందంగా కనపడతాయి. పార్టీలకు ఇలాంటివి వేసుకోవచ్చు.

Image credits: tarathi jewels
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ఏడీ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్...

ఈ బ్యాంగిల్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ బ్యాంగిల్స్ పూర్తిగా బంగారం కాకుండా.. ఏడీ స్టోన్స్ తో నిండి ఉంటాయి. పార్టీల సమయంలో వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: tarathi jewels
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లక్ష్మీ కాసుతో కుందన్ బ్యాంగిల్స్..

ఈ బ్యాంగిల్స్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. లక్ష్మీదేవి తో పాటు.. కుందన్స్ తో డిజైన్ చేసి ఉంటాయి. వీటిని ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో పెయిర్ చేయవచ్చు.

Image credits: tarathi jewels
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కాసు బ్యాంగిల్స్...

కాసులతో డిజైన్ చేసిన గాజులు ఇవి. గాజు మొత్తం లక్ష్మీదేవి కాసులతో నిండి ఉంటుంది. పూజలకు ఇలాంటి గాజులు బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest

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