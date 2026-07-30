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Ragi Dosa: పప్పు నానపెట్టే పనే లేకుండా 10 నిమిషాల్లో రాగి దోశ రెడీ

life Jul 30 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini
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పోషకాల రాగి దోశ..

కాావాల్సిన పదార్థాలు..

 రాగి పిండి - 1.5 కప్పులు, నీళ్లు - 4 కప్పులు, ఉల్లిపాయ - 1, పచ్చిమిర్చి - 2, కొత్తిమీర, కరివేపాకు - తగినంత, ఉప్పు - రుచికి సరిపడా, నూనె - కాల్చడానికి.

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స్టెప్-1

ఒక గిన్నెలో రాగి పిండి తీసుకోండి. కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. పిండి  జారుడుగా ఉండాలి. ఇప్పుడు అందులో తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు వేసి కలపాలి.

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పది నిమిషాల్లో దోశ..

అన్ని పదార్థాలు కలిపిన తర్వాత, ఈ పిండిని 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టి నాననివ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దోశలు బాగా వస్తాయి.
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స్టెప్-4

వేడి పెనంపై నూనె రాసి, పిండిని పోయాలి. దోశ క్రిస్పీగా అయ్యేవరకు కాల్చాలి. ఒకవేళ దోశ సరిగ్గా రాకపోతే, పిండిలో 1-2 చెంచాల బియ్యం పిండి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
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రాగి దోశకు కాంబినేషన్..

అంతే, వేడివేడి రాగి దోశ రెడీ. దీన్ని సాంబార్ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది.
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