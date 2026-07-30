Ragi Dosa: పప్పు నానపెట్టే పనే లేకుండా 10 నిమిషాల్లో రాగి దోశ రెడీ

కాావాల్సిన పదార్థాలు..
రాగి పిండి - 1.5 కప్పులు, నీళ్లు - 4 కప్పులు, ఉల్లిపాయ - 1, పచ్చిమిర్చి - 2, కొత్తిమీర, కరివేపాకు - తగినంత, ఉప్పు - రుచికి సరిపడా, నూనె - కాల్చడానికి.
ఒక గిన్నెలో రాగి పిండి తీసుకోండి. కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. పిండి జారుడుగా ఉండాలి. ఇప్పుడు అందులో తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు వేసి కలపాలి.
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