రోజూ గుప్పెడు పల్లీలు తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన కొన్ని ముఖ్యమైన పోషకాలు అందుతాయి.
పల్లీల్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది కండరాల ఆరోగ్యానికి, శరీర కణాల నిర్వహణకు ఉపయోగపడుతుంది.
పల్లీల్లో ఉండే అసంతృప్త కొవ్వులు సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకున్నప్పుడు గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.
పల్లీల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్, కొవ్వులు ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. దీంతో మధ్యలో అనవసరంగా తినాలనే కోరిక తగ్గొచ్చు.
పల్లీలు కేలరీలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్ అందించే ఆహారం. అందువల్ల రోజువారీ ఆహారంలో పరిమితంగా చేర్చుకోవచ్చు.
సాధారణంగా గుప్పెడు (సుమారు 28 గ్రాములు) పల్లీలను ఒకసారి తీసుకోవచ్చు. మీ మొత్తం ఆహారం, ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి మోతాదును నిర్ణయించుకోవడం మంచిది.
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