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రోజూ గుప్పెడు పల్లీలు తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

life Sep 08 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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రోజూ పల్లీలు తింటే?

రోజూ గుప్పెడు పల్లీలు తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన కొన్ని ముఖ్యమైన పోషకాలు అందుతాయి.

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ప్రోటీన్

పల్లీల్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది కండరాల ఆరోగ్యానికి, శరీర కణాల నిర్వహణకు ఉపయోగపడుతుంది.

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గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు

పల్లీల్లో ఉండే అసంతృప్త కొవ్వులు సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకున్నప్పుడు గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.

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కడుపు నిండిన భావన

పల్లీల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్, కొవ్వులు ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. దీంతో మధ్యలో అనవసరంగా తినాలనే కోరిక తగ్గొచ్చు.

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శక్తి కోసం

పల్లీలు కేలరీలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్ అందించే ఆహారం. అందువల్ల రోజువారీ ఆహారంలో పరిమితంగా చేర్చుకోవచ్చు.

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ఎంత తినాలి?

సాధారణంగా గుప్పెడు (సుమారు 28 గ్రాములు) పల్లీలను ఒకసారి తీసుకోవచ్చు. మీ మొత్తం ఆహారం, ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి మోతాదును నిర్ణయించుకోవడం మంచిది.

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