బ్రైట్, మెరిసే రంగులు ఇష్టపడేవారికి ఈ గాజులు బెస్ట్ ఛాయిస్. పార్టీలకు, ఫ్రెండ్స్తో ట్రిప్స్కు వెళ్లినప్పుడు ఇవి మిమ్మల్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చూపిస్తాయి.
మార్బుల్ రాళ్లలా కనిపించే ఈ గాజులు, ఆఫీసులకు వెళ్లే మహిళలకు స్టైలిష్, ప్రొఫెషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఫార్మల్ వేర్పైకి కూడా చక్కగా నప్పుతాయి.
యాక్రిలిక్ గాజుల్లో మెరిసే గ్లిట్టర్ పొడిని నింపిన ఈ గాజులు రాత్రిపూట జరిగే ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి. ఇవి చేతులకు మరింత అందాన్నిస్తాయి.
రెండు చేతులకు రెండు గాజులు వేసుకుంటే చాలు అనుకునేవారికి ఈ వెడల్పాటి డిజైన్ గాజులు బెస్ట్ ఆప్షన్. వెస్టర్న్ దుస్తులపైకి ఇవి చాలా బాగుంటాయి.
రకరకాల రంగుల్లో ఉండే సన్నని గాజులను వేసుకోవడం ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉంది. ఇవి కాలేజీ అమ్మాయిల నుంచి ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళల వరకు ఎవ్వరికైనా సెట్ అవుతాయి.
పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గాజులు చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.
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