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Silk Saree: పండగలకు అదిరిపోయే ఫ్లోరల్ సిల్క్ చీరలు రెట్టింపు అందం మీదే

life Sep 08 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
Telugu

ముత్యాల రంగు చీర..

పండగలు, పార్టీల్లో మీరు సింపుల్ గా, హుందాగా కనిపించాలి అంటే.. ఇలాంటి ముత్యాల రంగు ఫ్లోరల్ సిల్క్ చీరను ట్రై చేయాల్సిందే. మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: instagram
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ఐవరీ కలర్ ఫ్లోరల్ సిల్క్ చీర

ఐవరీ రంగులో ఉండే ఈ ఫ్లోరల్ సిల్క్ చీర రిసెప్షన్‌కు, పండగలకు పర్ఫెక్ట్ ఐడియా. దీనిపైకి చోకర్ స్టైల్ జ్యువెలరీ పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram
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ప్యూర్ సిల్క్ ఫ్లోరల్ చీర

ప్యూర్ సిల్క్‌తో చేసిన ఈ చీర మీకు కచ్చితంగా రాయల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. దీనిపై ముత్యాల లేదా డైమండ్ జ్యువెలరీతో మీ లుక్‌ను మరింత అందంగా మార్చుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
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పర్పుల్ ఫ్లోరల్ సిల్క్ చీర

రిసెప్షన్ పార్టీకి ఇలాంటి బ్రైట్ కలర్ ఫ్లోరల్ సిల్క్ చీర చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. దీనిపై ఉన్న పింక్ రంగు పువ్వులు చీరను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చేస్తాయి.

Image credits: instagram
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మహేశ్వరి సిల్క్ ఫ్లోరల్ చీర

మహేశ్వరి సిల్క్ చీరలో ప్రతి మహిళ అందంగా కనిపిస్తుంది.  పార్టీలు, పండగల కోసం ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న చీరను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: instagram- uphaar_ethnicwear

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