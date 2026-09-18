నువ్వుల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి పలు పోషకాలు ఉంటాయి.
నువ్వుల్లో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో సహాయపడతాయి.
నువ్వుల్లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడానికి, మలబద్ధకం తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
నువ్వుల్లోని అసంతృప్త కొవ్వులు సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకున్నప్పుడు గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.
నువ్వుల్లో ఉండే ఫైబర్, కొవ్వులు, ప్రోటీన్ వంటివి రక్తంలో చక్కెర పెరుగుదలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.
నువ్వులు ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ మోతాదుకు మించి తీసుకోకూడదు. అలాగే నువ్వులను పొడి చేసి లేదా చట్నీలో, లడ్డూల్లో లేదా సలాడ్లు, కూరలు వంటి ఆహారాల్లో చేర్చుకోవచ్చు.
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