దారం, జరీ వర్క్తో వచ్చే ఈ ఫ్లాట్ చెప్పులు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. పండగలు, ఫంక్షన్ల సమయంలో చీరలు, లెహంగాలపైకి ఇవి వేసుకుంటే అదిరిపోతాయి.
లెదర్ లేదా ఫ్యాబ్రిక్ అల్లకంతో ఉండే ఈ చెప్పులు రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. ఫార్మల్స్, క్యాజువల్ డ్రెస్సులపైకి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
టీ షేప్లో ఉండే ఈ చెప్పులు పాదాలకు మంచి గ్రిప్ ఇస్తాయి. షార్ట్స్, స్కర్ట్స్, వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైకి ఇవి చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తాయి.
ప్రస్తుతం ట్రాన్స్పరెంట్ స్ట్రాప్ చెప్పుల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఏ రంగు డ్రెస్ తో అయినా ఇవి చక్కగా సెట్ అయిపోతాయి.
చిన్న చిన్న కుచ్చులు, రంగురంగుల దారాలతో ఉండే బోహో చెప్పులు నేటితరం అమ్మాయిలకు మంచి ఎంపిక. ఇవి మీ లుక్ని చాలా ట్రెండీగా మార్చేస్తాయి.
ముందు భాగంలో అందమైన 'బో' డిజైన్ ఉండే ఈ స్లైడర్స్ వేసుకోవడం చాలా ఈజీ. సాయంత్రం వాకింగ్ లేదా ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు వేసుకోవడానికి ఇవి బాగుంటాయి.
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