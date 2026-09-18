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Earrings: జస్ట్ 1 గ్రాములో అదిరిపోయే డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్

life Sep 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pra Jewels
Telugu

కలర్ ఫుల్ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్..

కలర్ ఫుల్ స్టోన్స్ తో  ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కేవలం 1 గ్రాములోనే లభిస్తాయి.  ఇవి డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Pra Jewels
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లీఫ్ డిజైన్..

ఇలాంటి సింపుల్ లీఫ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి. రోజ్ గోల్డ్ లో మరింత తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి.

Image credits: Pra Jewels
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స్టడ్స్ డిజైన్..

డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా కేవలం 1 గ్రాములోనే లభిస్తాయి. రోజ్ గోల్డ్ కాబట్టి.. తక్కువ బడ్జెట్ లోనే లభిస్తాయి.

Image credits: Pra Jewels
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క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్..

ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి.  పిల్లలకు కూడా బాగుంటాయి. ఇవి బంగారంలోనే కాదు… స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్ లో కూడా లభిస్తాయి.

Image credits: Pra Jewels
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ఫ్లవర్ స్టడ్స్..

వైట్ స్టోన్స్ తో ఫ్లవర్ స్టడ్స్  డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి. పెద్ద వారికి కూడా ఇవి బాగా నప్పుతాయి.

Image credits: Pra Jewels
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బటర్ ఫ్లై రింగ్స్...

చిన్న రింగ్స్ కి… బటర్ ఫ్లై ని ఎటాచ్ చేశారు. పిల్లలకు కూడా చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Pra Jewels
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క్యూట్ స్టడ్స్...

ఇలాంటి స్టోన్ స్టడ్స్ చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి. ఇవి డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Pra Jewels

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