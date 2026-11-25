ట్రెడిషనల్ చీరలతో ఈ నెమలి డిజైన్ మీనాకారీ గాజులు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
పెళ్లిళ్లు, పండగలు, శుభకార్యాలకు ఇలాంటి మీనాకారీ బ్యాంగిల్స్ చక్కని ఎంపిక. ట్రెడిషనల్ జ్యువెలరీ ఇష్టపడేవారు వీటిని ట్రై చేయవచ్చు.
పాట్ షేప్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మీనాకారీ గాజులు సింపుల్ చీరకైనా, హెవీ డిజైనర్ చీరకైనా అందంగా నప్పుతాయి.
బంగారు రంగు అంచులు, ఆకర్షణీయమైన రంగుల కలయికతో ఉన్న ఈ గాజులు రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. ఒక్కసారి చూస్తే మళ్లీ చూడాలనిపిస్తుంది.
రెండు నెమళ్లు కలిసి ఉన్నట్లుగా ఉన్న ఈ డిజైనర్ గాజులు పట్టు చీరలతో వేసుకుంటే అదిరిపోతాయి. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
వెడల్పాటి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మీనాకారీ గాజులు చేతులకు కొత్త అందాన్ని తీసుకొస్తాయి. చీరకు తగ్గట్టుగా నచ్చిన రంగును ఎంచుకోవచ్చు.
తెలుపు రాళ్లు, పూల ఆకృతులు, సూక్ష్మ పనితనంతో మెరిసిపోతున్న ఈ గాజులు వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తాయి. గ్రీన్ శారీతో సూపర్ గా ఉంటాయి.
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