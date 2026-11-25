లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ చైన్ కి కేవలం రెండు నల్లపూసలు, మధ్యలో ఐదు రేకుల్లా అమర్చిన మార్క్విస్ కట్ స్టోన్స్తో ఎంతో నాజూగ్గా ఉంది. మినిమలిస్ట్ జ్యువెలరీ ఇష్టపడే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్
రెండు వరుసల నల్లపూసల గొలుసు మధ్యలో రెక్కల్లా విస్తరించిన డిజైన్తో, మధ్యలో అందమైన పువ్వు ఆకారంలో స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ మంగళసూత్రం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది. చీరల మీదకు బాగుంటుంది.
సన్నటి గోల్డ్ చైన్, నల్లపూసల మధ్యలో ఒక పెద్ద గుండ్రని సాలిటైర్ స్టోన్, దాని కింద మరో చిన్న రాయి వేలాడుతున్న ఈ డిజైన్ రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది. రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది.
బంగారు పూసలు, నల్లపూసల గొలుసుకు జతచేసిన రెండు అందమైన మామిడి పిందెల ఆకారపు పెండెంట్పై మెరిసే రాళ్లు పొదిగి ఎంతో సంప్రదాయబద్ధంగా రూపొందించారు. మెడలో నిండుగా కనపడుతుంది.
సింపుల్ గోల్డ్ చైన్, అక్కడక్కడా నల్లపూసల మధ్యలో గుండ్రని పువ్వు ఆకారంలో మెరిసే రాళ్లు పొదిగిన ఈ పెండెంట్ కళ్లను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటుంది. సింపుల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
బంగారు గొలుసు, నల్లపూసల కలయికతో పాటు కింద రెండు గుండ్రని పూల ఆకారంలో డైమండ్ తరహా స్టోన్స్ అమర్చిన ఈ డిజైన్ మెడలో వేసుకుంటే ఎంతో నిండుగా, హుందాగా ఉంటుంది.
సన్నటి బంగారు గొలుసుపై అక్కడక్కడా నల్లపూసలు, మధ్యలో వరుసగా చిన్న రాళ్లు, కింద ఒక నీటి బిందువు ఆకారపు స్టోన్ వేలాడుతున్న ఈ డిజైన్ చాలా సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా ఉంది.
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