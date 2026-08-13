అలోవెరా జెల్ చర్మంలోకి లోతుగా వెళ్లి తేమను అందిస్తుంది. ఇది చర్మంలో సులభంగా ఇంకిపోతుంది. జిడ్డు లేకుండా ఎక్కువసేపు చర్మాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
పదేపదే మొటిమలు వస్తుంటే, అలోవెరా జెల్ బెస్ట్ మెడిసిన్. దీనిలో ఉండే యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తాయి.
ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల చర్మం కందిపోయినా, ముఖంపై మంటగా అనిపించినా అలోవెరా రాసుకోవడం మంచిది. ఇది దెబ్బతిన్న చర్మాన్ని చల్లబరుస్తుంది. ఎరుపు, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
మీ చర్మం మరీ పొడిగా ఉంటే, అలోవెరా జెల్లో కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె కలిపి ముఖంపై మసాజ్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే పొడి చర్మం సమస్య తగ్గిపోయి, ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
అలోవెరా జెల్ ని ఉపయోగించే ముందు ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత, పలుచని పొరగా అలోవెరా జెల్ను అప్లై చేయాలి. కొత్తగా ట్రై చేసేవారు ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది.
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