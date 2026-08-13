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డైలీవేర్ కి ఈ వెండి పట్టీలు బెస్ట్ ఆప్షన్.. చూసేయండి!

life Aug 13 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
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సింపుల్ డిజైన్ పట్టీలు

డైలీవేర్ కి ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ పట్టీలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. వీటిని అన్ని వయసులవారు పెట్టుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి.

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స్టోన్ డిజైన్ పట్టీలు

రంగు రంగుల రాళ్లతో ఉన్న ఈ సన్నటి పట్టీలు పాదాలకు కొత్త మెరుపునిస్తాయి. బడ్జెట్ లో వస్తాయి. స్కూల్ పిల్లలకు, కాలేజీ అమ్మాయిలకు బాగుంటాయి.

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చైన్ డిజైన్ పట్టీలు

చైన్ డిజైన్ పట్టీలను నేటితరం అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఇవి చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. కానీ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

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పూసల డిజైన్ పట్టీలు

వెండి పూసలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు పాదాలకు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని 2 నుంచి 3 తులాల్లో తీసుకోవచ్చు.

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ఫ్లోరల్ డిజైన్ పట్టీలు

ఫ్లోరల్ డిజైన్ పట్టీలు పాదాలకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని రోజూ పెట్టుకోవచ్చు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు పెట్టుకోవడానికి కూడా చక్కగా సెట్ అవుతాయి.

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జిగ్ జాగ్ డిజైన్ పట్టీలు

జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్ లో వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ పట్టీలు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి.

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నల్లపూసల పట్టీలు

వెండి చైన్ చుట్టూ నల్లపూసలతో డిజైన్ చేసిన ఈ పట్టీలను 2 తులాల్లో తీసుకోవచ్చు. సరికొత్త డిజైన్స్ ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.  

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