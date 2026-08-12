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వంటల్లో కొత్తిమీర ఎందుకు వేయాలో తెలుసా?

life Aug 12 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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పోషకాల గని

కొత్తిమీరలో విటమిన్ ఎ, సి, కె, ఫోలేట్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

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జీర్ణక్రియకు మేలు

జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, కడుపు ఉబ్బరం సమస్యను నివారించడానికి కొత్తిమీరను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మంచిది.

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శరీర శుద్ధి

కొత్తిమీరలో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. ఇది శరీర శుద్ధికి సహాయపడుతుంది.

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యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు

కొత్తిమీరలో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

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చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు

కొత్తిమీరలో యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

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గుండె ఆరోగ్యం

కొత్తిమీరలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

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రోగనిరోధక శక్తి

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి రోజూ కొత్తిమీర తినడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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