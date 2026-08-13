Telugu

Jhumka Designs: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే ట్రెండీ జుంకా డిజైన్లు

life Aug 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Suneraa Jewells
Telugu

సింపుల్ జుంకాలు..

సింపుల్ లుక్ లో మెరిసిపోవాలి అనుకుంటే.. ఇలాంటి జుంకాలు ట్రై చేయచ్చు.  పైన స్టడ్ మ్యాచింగ్ కలర్ ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

కృష్ణుడి జుంకా..

మీకు కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం ఉంటే.. ఈ జుంకా కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. స్డడ్ దగ్గర కృష్ణుడి బొమ్మ ఉంటే.. కింద జుంకా వేలాడుతూ ఉంటుంది. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

ట్రెండింగ్ డిజైన్..

ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ట్రెండ్ అయిన డిజైన్ ఇది.  చీరల మీదకు ఇలాంటి జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

క్లాసీ జుంకాలు..

ఇలాంటి జుంకాలు చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ ఇయర్ రింగ్స్  పార్టీ వేర్ లుక్ కి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్...

కేవలం ఇయర్ రింగ్స్ తోనే రాయల్ లుక్ రావాలి అంటే.. ఇలాంటి స్టోన్స్ ఇయర్ రింగ్స్ ధరించాల్సిందే. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

స్టోన్ జుంకాలు..

ఎరుపు, ఆకు పచ్చ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఇలాంటి జుంకాలు చీరల మీదకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

డ్యాన్సింగ్ జుంకా

ఇలాంటి జుంకాలు పిల్లలకు కూడా బాగుంటాయి. డ్యాన్స్ చేస్తున్న డాల్ లాగా ఈ జుంకాలు కనిపిస్తాయి.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

రెడ్ స్టోన్ జుంకాలు..

స్టడ్ లో బంగారం కాకుండా.. రెడ్ కలర్ స్టోన్ ఉంచి.. కింద ముత్యాలతో వేలాడే బుట్ట వేలాడదీశారు. మ్యాచింగ్ చీరలకు ఇది ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

లేయర్ జుంకా...

పొడవాటి జుంకాలు పెట్టుకోవడం ఇష్టమైన వారు.. ఇవి ట్రై చేయచ్చు. ఆర్టిఫీషియల్ జ్యూవెలరీ లో కూడా ఈ డిజైన్లు మీకు లభిస్తాయి.

Image credits: Suneraa Jewells
Telugu

హెవీ జుంకా..

మెడలో ఎలాంటి జ్యూవెలరీ లేకపోయినా.. కేవలం ఇయర్ రింగ్స్ తో మంచి లుక్ కావాలి అంటే.. ఈ జుంకాలు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

Image credits: Suneraa Jewells

Silver Anklets: డైలీవేర్ కి ఈ వెండి పట్టీలు బెస్ట్ ఆప్షన్.. చూసేయండి!

రోజూ జీలకర్ర టీ తాగితే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు.. అవేంటో తెలుసా?

Coriander Leaves: వంటల్లో కొత్తిమీర ఎందుకు వేయాలో తెలుసా?

Sarees: వావ్ అనిపించే వర్క్ శారీస్.. డిజైన్లు చూస్తే ఫిదా కావాల్సిందే!