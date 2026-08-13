రోజూ జీలకర్ర టీ తాగితే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు.. అవేంటో తెలుసా?

ప్రతిరోజూ జీలకర్ర టీ తాగితే జీర్ణ సమస్యలు రావు. ఇది ఆకలిని తగ్గించి, బరువును తగ్గిస్తాయి.
రోజూ జీలకర్ర టీ తాగేవారిలో కాలేయ పనితీరు సవ్యంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
జీలకర్రలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
రోజూ జీలకర్ర టీ తాగడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
జీలకర్రలో యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ముఖంపై ఉన్న మచ్చలను తొలగిస్తాయి.
జీలకర్ర టీని డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తాగవచ్చు. విటమిన్ సి, పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి కాబట్టి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
Coriander Leaves: వంటల్లో కొత్తిమీర ఎందుకు వేయాలో తెలుసా?
Sarees: వావ్ అనిపించే వర్క్ శారీస్.. డిజైన్లు చూస్తే ఫిదా కావాల్సిందే!
Bridal Jewellery:పెళ్లిళ్లకు అదిరిపోయే జ్యూవెలరీ సెట్స్ ఫిదా అయిపోతారు
Gold Haaram: 5 తులాల్లో మెడ నిండుగా వచ్చే గోల్డ్ హారం డిజైన్లు