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రోజూ జీలకర్ర టీ తాగితే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు.. అవేంటో తెలుసా?

life Aug 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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బరువు తగ్గిస్తుంది

ప్రతిరోజూ జీలకర్ర టీ తాగితే జీర్ణ సమస్యలు రావు. ఇది ఆకలిని తగ్గించి, బరువును తగ్గిస్తాయి.

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గుండెకు రక్షణ

రోజూ జీలకర్ర టీ తాగేవారిలో కాలేయ పనితీరు సవ్యంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

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రోగనిరోధక శక్తి కోసం

జీలకర్రలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.

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కంటి ఆరోగ్యానికి

రోజూ జీలకర్ర టీ తాగడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. 

Image credits: Getty
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ముఖంపై మచ్చలు పోతాయి

జీలకర్రలో యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ముఖంపై ఉన్న మచ్చలను తొలగిస్తాయి.

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డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారు

జీలకర్ర టీని డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తాగవచ్చు.  విటమిన్ సి, పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి కాబట్టి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయి.

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cumin tea

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