నీలం, పసుపు రంగు గోళ్లు ఏ వ్యాధికి సంకేతం?

life Dec 30 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్

గోళ్లు పసుపు రంగులోకి మారితే  దానికి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణం కావచ్చు. వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి.

Image credits: our own
విటమిన్ బి12 లోపం

 మీ శరీరంలో విటమిన్ బి12 లోపం ఉన్నా కూడా గోళ్లు పసుపు రంగులోకి మారతాయి.

Image credits: Pinterest
నీలం లేదా ఊదా రంగు

శరీరంలో రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరా కాకపోతే గోళ్లు నీలం లేదా ఊదా రంగులోకి మారుతాయి.

Image credits: Getty
అధిక చలి

అధిక చలి కారణంగా కూడా గోళ్లు, వేళ్ల రంగు నీలంగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Gemini AI
సోరియాసిస్

సోరియాసిస్ వ్యాధి చర్మం, గోళ్లపై పసుపు రంగు మచ్చలకు కారణమవుతుంది.

Image credits: our own
ధూమపానం

దీర్ఘకాలికంగా ధూమపానం చేయడం వల్ల గోళ్లు పసుపు రంగులోకి మారతాయి.

Image credits: freepik
థైరాయిడ్

థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి  మీ గోళ్ల రంగు, ఆకృతిలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి.

Image credits: Getty
నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోవడం

ఎక్కువ కాలం నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోవడం, రిమూవర్ వాడటం వల్ల కూడా గోళ్లు పసుపు రంగులోకి మారతాయి.

Image credits: Social Media

