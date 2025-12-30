క్రిస్ క్రాస్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్.. డైలీవేర్ కి మంచి ఎంపిక. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
లీఫ్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్ లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. సింపుల్ లుక్ ఇస్తాయి.
బాలీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.
రోజూవారీ వాడకానికి గోల్డ్ రౌండ్ స్టడ్స్ మంచి ఎంపిక. సింపుల్ గా ఉంటాయి. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
ఫ్లవర్ డిజైన్ చెవిపోగులు పిల్లల చెవులకు చాలా అందంగా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి.
కింద చిన్న కాసుతో ఉన్న బాలీ డిజైన్ చెవిపోగులు 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. లైట్ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
