ఇదొక్కటి చేస్తే, పాత దుస్తులు కూడా కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయి

life Dec 30 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
బేకింగ్ సోడా

ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, అర స్పూన్ వెనిగర్ ను నీటిలో కలపాలి. దీనికి కొంచెం డిటర్జెంట్ కూడా కలిపి.. ఆ నీటిలో దుస్తులను నానపెడితే సరిపోతుంది. ఇలా ఉతికితే దుస్తులు పాడవ్వవు

నిమ్మకాయ

బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం, సబ్బు పొడిని నీటిలో కలిపిన తర్వాత బట్టలను నానబెట్టాలి. ఇది బట్టల రంగు వెలవకుండా చేసి, వాటిని ప్రకాశవంతంగా మారుస్తుంది. 

పాలు ఉపయోగించి కూడా ఉతకొచ్చు

బేకింగ్ సోడా కలిపిన నీటిలో కొద్దిగా పాలు కూడా పోస్తే బట్టలు బాగా మెరుస్తాయి. 

ఉతికేటప్పుడు జాగ్రత్త

ఇతర దుస్తులతో పాటు తెలుపు రంగు దుస్తులను  ఉతకకూడదు. ఇతర దుస్తులతో కలిపి ఉతికితే తెలుపు రంగు దుస్తులు పాడైపోతాయి..

మరకలను శుభ్రం చేయొచ్చు

మరకలు ఉంటే, వాటిని శుభ్రం చేసిన తర్వాతే ఆ దుస్తులను నీటిలో వేయాలి. ముందుగా మరకలను తొలగించకపోతే, అవి ఇతర దుస్తులకు కూడా అంటుకునే అవకాశం ఉంది. 

వాషింగ్ మెషీన్

 బట్టలను వాషింగ్ మెషీన్‌లో ఉతికేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. సరైన పద్ధతిలో ఉతకకపోతే, అవి త్వరగా పాడైపోతాయి..

వెనిగర్

ఒక బకెట్‌లో కొద్దిగా వెనిగర్ కలిపి, అందులో బట్టలను నానబెట్టాలి. ఇది రంగు వెలిసిన బట్టలను కొత్తవాటిలా చేస్తుంది. 

