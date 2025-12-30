ఇదొక్కటి చేస్తే, పాత దుస్తులు కూడా కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయి

ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, అర స్పూన్ వెనిగర్ ను నీటిలో కలపాలి. దీనికి కొంచెం డిటర్జెంట్ కూడా కలిపి.. ఆ నీటిలో దుస్తులను నానపెడితే సరిపోతుంది. ఇలా ఉతికితే దుస్తులు పాడవ్వవు
బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం, సబ్బు పొడిని నీటిలో కలిపిన తర్వాత బట్టలను నానబెట్టాలి. ఇది బట్టల రంగు వెలవకుండా చేసి, వాటిని ప్రకాశవంతంగా మారుస్తుంది.
బేకింగ్ సోడా కలిపిన నీటిలో కొద్దిగా పాలు కూడా పోస్తే బట్టలు బాగా మెరుస్తాయి.
ఇతర దుస్తులతో పాటు తెలుపు రంగు దుస్తులను ఉతకకూడదు. ఇతర దుస్తులతో కలిపి ఉతికితే తెలుపు రంగు దుస్తులు పాడైపోతాయి..
మరకలు ఉంటే, వాటిని శుభ్రం చేసిన తర్వాతే ఆ దుస్తులను నీటిలో వేయాలి. ముందుగా మరకలను తొలగించకపోతే, అవి ఇతర దుస్తులకు కూడా అంటుకునే అవకాశం ఉంది.
బట్టలను వాషింగ్ మెషీన్లో ఉతికేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. సరైన పద్ధతిలో ఉతకకపోతే, అవి త్వరగా పాడైపోతాయి..
ఒక బకెట్లో కొద్దిగా వెనిగర్ కలిపి, అందులో బట్టలను నానబెట్టాలి. ఇది రంగు వెలిసిన బట్టలను కొత్తవాటిలా చేస్తుంది.
చిన్నారుల కోసం లైట్ వెయిట్ చెవిపోగులు.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో
మీ చిన్నారుల కోసం అందమైన, అర్థవంతమైన పేర్లు.. ఇవిగో!
రాత్రిపూట పెరుగు తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?
బడ్జెట్ ధరలో వెండి బ్రేస్లెట్.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో