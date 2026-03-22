ఇంట్లో కర్టెన్లు వాడటం వల్ల ఇంటి లుక్ అందంగా మారుతుంది. కొన్ని ప్రత్యేక రంగుల కర్టెన్లను ఇంట్లో వాడితే, మీ అదృష్టం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, కర్టెన్లు కూడా ఇంటి వాస్తుపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే కర్టెన్లు ఎంచుకునేటప్పుడు వాటి రంగుల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఎప్పుడూ తెలుపు, క్రీమ్, గులాబీ లేదా అలాంటి లేత రంగుల కర్టెన్లను ఉపయోగించాలి. ఈ రంగులు ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని వ్యాపింపజేస్తాయి.
ఇంటికి నలుపు లేదా నీలం వంటి ముదురు రంగుల కర్టెన్లను వాడకూడదు. నెగెటివ్ ఎనర్జీ పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల మంచి ఫలితాలు రావు.
కర్టెన్లు ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, ఉతుక్కోవాలి. ఒకవేళ కర్టెన్ మురికిగా మారితే దాన్ని వెంటనే మార్చేయాలి. మురికి కర్టెన్లు కూడా జీవితంపై నెగెటివ్ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
ఇంట్లో వాడే కర్టెన్ల సైజు అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. మరీ చిన్నవిగా లేదా మరీ పెద్దవిగా లేకుండా చూసుకోవాలి.
ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే కర్టెన్లు తెల్లగా ఉండాలి. మనసు హాయిగా ఉంటుంది.
