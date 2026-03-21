Dry Fish: ఇలా చేస్తే ఎండు చేపలు వాసన రావు, టేస్ట్ అదిరిపోతుంది

ఎండు చేపలు వండుతుంటే విపరీతమైన వాసన వచ్చేస్తుంది. అలా వాసన రాకుండా, కూర రుచి అద్భుతంగా ఉండాలంటే సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాల్సిందే.
వండటానికి 20 నిమిషాల ముందు ఎండు చేపలను వేడి నీటిలో నానబెట్టండి. ఆ నీటిలో 5 చెంచాల నిమ్మరసం, కొద్దిగా ఉప్పు కలపాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగితే వాసన మాయమవుతుంది.
ఎండు చేపలను బియ్యం కడిగిన నీటితో శుభ్రం చేస్తే నీచు వాసన పోవడమే కాదు, వాటికి అంటుకున్న ఇసుక, ఇతర మురికి కూడా సులభంగా పోతుంది.
ఎండు చేపల కూర వండేటప్పుడు లేదా వేయించేటప్పుడు, ఒక చెంచా అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా వేయించండి.
వంట చేసేటప్పుడు కొద్దిగా చింతపండు రసం (పులుసు) లేదా ఒక కప్పు పాలు కలిపినా కూడా వాసన పూర్తిగా పోతుంది.
ఎండు చేపలు వండుతున్నప్పుడు కిచెన్లో వచ్చే వాసన పోవాలంటే, ఒక గ్లాసు నీటిలో కొద్దిగా వెనిగర్ వేసి బాగా మరిగించండి. ఇలా చేస్తే కిచెన్లోని వాసన తగ్గుతుంది.
ఎండు చేపలను చిక్కటి గేదె పాలలో కాసేపు నానబెడితే వాసన పూర్తిగా పోతుంది. ఆ తర్వాత 2-3 సార్లు మంచి నీటితో కడిగి వంటకు వాడుకోవాలి.
ఎండు చేపలను ఇంటికి తీసుకురాగానే గాలి చొరబడని డబ్బాలో (Air-tight container) పెడితే, ఇంట్లో వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
