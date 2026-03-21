Telugu

Dry Fish: ఇలా చేస్తే ఎండు చేపలు వాసన రావు, టేస్ట్ అదిరిపోతుంది

life Mar 21 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:our own
ఎండు చేపల వాసన..

ఎండు చేపలు వండుతుంటే విపరీతమైన వాసన వచ్చేస్తుంది. అలా వాసన రాకుండా, కూర రుచి అద్భుతంగా ఉండాలంటే సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాల్సిందే. 

వేడినీళ్లు, నిమ్మరసం

వండటానికి 20 నిమిషాల ముందు ఎండు చేపలను వేడి నీటిలో నానబెట్టండి. ఆ నీటిలో 5 చెంచాల నిమ్మరసం, కొద్దిగా ఉప్పు కలపాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగితే వాసన మాయమవుతుంది.

బియ్యం కడిగిన నీళ్లు

ఎండు చేపలను బియ్యం కడిగిన నీటితో శుభ్రం చేస్తే నీచు వాసన పోవడమే కాదు, వాటికి అంటుకున్న ఇసుక, ఇతర మురికి కూడా సులభంగా పోతుంది.

వంట చేసేటప్పుడు ఇలా చేయండి

ఎండు చేపల కూర వండేటప్పుడు లేదా వేయించేటప్పుడు, ఒక చెంచా అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా వేయించండి.

వాసన పూర్తిగా పోతుంది

వంట చేసేటప్పుడు కొద్దిగా చింతపండు రసం (పులుసు) లేదా ఒక కప్పు పాలు కలిపినా కూడా వాసన పూర్తిగా పోతుంది.

కిచెన్‌లోని వాసన పోవాలంటే?

ఎండు చేపలు వండుతున్నప్పుడు కిచెన్‌లో వచ్చే వాసన పోవాలంటే, ఒక గ్లాసు నీటిలో కొద్దిగా వెనిగర్ వేసి బాగా మరిగించండి. ఇలా చేస్తే కిచెన్‌లోని వాసన తగ్గుతుంది.

పాలతో మరో చిట్కా

ఎండు చేపలను చిక్కటి గేదె పాలలో కాసేపు నానబెడితే వాసన పూర్తిగా పోతుంది. ఆ తర్వాత 2-3 సార్లు మంచి నీటితో కడిగి వంటకు వాడుకోవాలి.

గాలి చొరబడని డబ్బాలో...

ఎండు చేపలను ఇంటికి తీసుకురాగానే గాలి చొరబడని డబ్బాలో (Air-tight container) పెడితే, ఇంట్లో వాసన రాకుండా ఉంటుంది.

