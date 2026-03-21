ప్రోటీన్ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుడ్లే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ గుడ్డు కన్నా ఎక్కువ ప్రోటీన్ అందించే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
100 గ్రాముల పెసరపప్పులో 24 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది వివిధ రకాల జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
సోయాబీన్ ఎముకల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. 100 గ్రాముల సోయాలో 36 నుంచి 40 గ్రాముల వరకు ప్రోటీన్ లభిస్తుంది.
పనీర్ ఎముకలను బలంగా చేస్తుంది. కండరాల రికవరీకి కూడా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. 100 గ్రాముల పనీర్లో 25 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది.
పెరుగు పేగుల పనితీరును, రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. సాధారణ పెరుగులో దాదాపు 3.5 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది.
బాదంలో ఫైబర్, పాలీ మోనోశాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, రైబోఫ్లేవిన్, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, కాపర్, జింక్ వంటి ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఓట్స్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాను మెరుగుపరచడానికి, ఆరోగ్యకరమైన కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నిర్వహించడానికి ఓట్స్ సహాయపడతాయి.
Cardamom Water: పరగడుపున యాలకుల నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?
ఏడాదంతా నిల్వ ఉండే మజ్జిగ మిరపకాయలు ఎలా చేయాలో తెలుసా?
Lunch: మధ్యాహ్న భోజనంలో పొరపాటున కూడా తినకూడనివి ఇవే
Skipping Rice: రాత్రిపూట అన్నం తినడం మానేస్తే ఏమౌతుంది?