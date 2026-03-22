Telugu

పండగలకు పోల్కా డాట్ చీరలు అదిరిపోతాయి

life Mar 22 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instgram
ఎరుపు, తెలుపు పోల్కా డాట్ చీర

ఎరుపు, తెలుపు రంగుల కాంబినేషన్‌లో వచ్చే ఈ పోల్కా డాట్  చీర అదిరిపోతుంది. ఈ లుక్  ట్రెండీగా ఉంటుంది.

నల్ల రంగు పోల్కా డాట్ చీర

నల్ల రంగు పోల్కా డాట్ చీర చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది. మీ పర్సనాలిటీకి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది ఈ చీర. 

పసుపు రంగు పోల్కా డాట్ చీర

పసుపు రంగు పోల్కా డాట్ చీర ప్రత్యేక ఆకర్షణను ఇస్తుంది. దీని ప్రకాశవంతమైన రంగు హైలైట్ చేస్తుంది. 

నీలం రంగు పోల్కా డాట్ చీర

నీలం రంగు పోల్కా డాట్ చీర సింపుల్‌గా కనిపిస్తుంది. ఈ చీర మోడ్రన్‌గా ఉంటూనే, సంప్రదాయ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

ఆకుపచ్చ పోల్కా డాట్ చీర

ఆకుపచ్చ రంగు పోల్కా డాట్ చీర నేచురల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఇది క్లాసీగా అందంగా ఉంటుంది.

పేస్టల్ కలర్ పోల్కా డాట్ చీర

పేస్టల్ రంగుల్లో ఉండే పోల్కా డాట్ చీర కూల్‌గా కనిపించే లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఈ స్టైల్ అన్ని వయసుల మహిళలకు నప్పుతాయి.

గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ చీర

గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ చీర ఇది. కాటన్ లో అదిరిపోతుంది. ఏ వయసు వారికైనా ఇది నప్పుతుంది.

