వాసెలిన్ ముఖానికి లేదా పెదవులకు రాసిన వెంటనే చర్మంపై ఒక రక్షణ పొరను ఏర్పరుస్తుంది. దీనివల్ల పొడిబారిన, గరుకైన చర్మం నిమిషాల్లోనే మృదువుగా మారుతుంది.
పొడిబారిన, పగిలిన పెదవులకు వాసెలిన్ కంటే వేగంగా ఉపశమనం ఇచ్చేది మరొకటి లేదు. రాత్రిపూట రాసుకుంటే ఉదయానికి పెదవులు మృదువుగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తాయి.
పగిలిన మడమలు, పొడి చర్మంపై రోజూ రాత్రి వాసెలిన్ రాస్తే కొద్ది రోజుల్లోనే తేడా కనిపిస్తుంది. పాదాలు కడిగి, తుడుచుకుని వాసెలిన్ రాస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
చేతులు, మోచేతులకు వాసెలిన్ రాయడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో చర్మం మృదువుగా మారుతుంది.
వాసెలిన్ను మేకప్ హైలైటర్గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దీన్ని బుగ్గలపై రాస్తే, మీ చర్మానికి సహజమైన మెరుపు వస్తుంది.
ముఖంపై నల్లని మచ్చలు, గీతలు, ముడతలు వంటివి రాకుండా అడ్డుకోవడంతో వాసెలిన్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
వాసెలిన్ వాడకం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, దురదలు వంటివి కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి.
