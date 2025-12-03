Telugu

చలికాలంలో వాసెలిన్‌తో ఉపయోగాలేంటి?

life Dec 03 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram
Telugu

చర్మం మృదువుగా మారుతుంది

వాసెలిన్ ముఖానికి లేదా పెదవులకు రాసిన వెంటనే చర్మంపై ఒక రక్షణ పొరను ఏర్పరుస్తుంది. దీనివల్ల పొడిబారిన, గరుకైన చర్మం నిమిషాల్లోనే మృదువుగా మారుతుంది.

Image credits: Instagram
Telugu

పెదవులకు కోసం

పొడిబారిన, పగిలిన పెదవులకు వాసెలిన్ కంటే వేగంగా ఉపశమనం ఇచ్చేది మరొకటి లేదు. రాత్రిపూట రాసుకుంటే ఉదయానికి పెదవులు మృదువుగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తాయి.

Image credits: Instagram
Telugu

పగిలిన మడమలపై

పగిలిన మడమలు, పొడి చర్మంపై రోజూ రాత్రి వాసెలిన్ రాస్తే కొద్ది రోజుల్లోనే తేడా కనిపిస్తుంది. పాదాలు కడిగి, తుడుచుకుని వాసెలిన్ రాస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

చేతులు, మోచేతులకు

చేతులు, మోచేతులకు  వాసెలిన్ రాయడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో చర్మం మృదువుగా మారుతుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

మేకప్ హైలైటర్‌గా

వాసెలిన్‌ను మేకప్ హైలైటర్‌గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దీన్ని బుగ్గలపై రాస్తే, మీ చర్మానికి సహజమైన మెరుపు వస్తుంది.

Image credits: freepik AI
Telugu

చిన్న చిన్న గీతలు పోతాయి

ముఖంపై నల్లని మచ్చలు, గీతలు, ముడతలు వంటివి రాకుండా అడ్డుకోవడంతో వాసెలిన్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

దురద తగ్గుతుంది

వాసెలిన్ వాడకం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, దురదలు వంటివి కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి.

Image credits: Getty

మృణాల్ ఠాకూర్ అదిరిపోయే బ్లౌజ్ డిజైన్స్

రోజూ బాదం పప్పు తింటే కలిగే బెనిఫిట్స్ ఇవే

పరగడుపున జీలకర్ర నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?

ఈ ఫుడ్స్ తిన్నారంటే మత్తుగా నిద్రపట్టేస్తుంది