ఈ ఫుడ్స్ తిన్నారంటే మత్తుగా నిద్రపట్టేస్తుంది

ప్రతిరోజూ ఒక అవకాడో తింటే నిద్ర పడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో ట్రిప్టోఫాన్, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, ఫైబర్ ఉంటాయి.
టోఫు, ఎడమామె, సోయా పాలు వంటి సోయా ఉత్పత్తులు నిద్ర సమయాన్ని, నాణ్యతను పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
ప్రతిరోజూ 40 గ్రాముల నట్స్ తినడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత, సామర్థ్యం మెరుగుపడతాయి.
మంచి నిద్ర, మొత్తం ఆరోగ్యానికి చెర్రీ జ్యూస్ చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
సాల్మన్, సార్డినెస్ వంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది మంచి నిద్ర పొందడానికి సహాయపడుతుంది.
రోజుకో అరటి పండు తింటే నిద్రలేమి సమస్య రాకుండా ఉంటుంది.
రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని పాలు తాగితే నిద్రా సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
రోజూ బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?
ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ట్రిప్ కి వెళ్లడానికి బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇవే!
పురుగులే పట్టని మొక్కలు ఇవి, సులువుగా పెరుగుతాయి
మహిళల మనసు దోచే మెట్టెలు, అదిరిపోయే డిజైన్లు