మృణాల్ ఠాకూర్ అదిరిపోయే బ్లౌజ్ డిజైన్స్

బ్లూ ఫ్లవర్ ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్లో మృణాల్ చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి బ్లౌజ్ను మీరు కూడా మీ లెహంగాతో జత చేయవచ్చు.
మృణాల్ ఈ బ్లౌజ్లో హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ, సీక్విన్ వర్క్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇది చాలా రిచ్, స్టేట్మెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. డీప్ నెక్లైన్, ముత్యాల ఫ్రింజ్ స్లీవ్స్ గ్లామరస్గా మార్చాయి.
బ్లూ కలర్ సీక్వెన్స్ బ్రాలెట్ బ్లౌజ్ను మీ వార్డ్రోబ్లో తప్పకుండా ఉంచుకోండి. ఇది చీరకు బోల్డ్, బ్యూటిఫుల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి బ్లౌజ్ను తెలుపు, నలుపు చీరపై కూడా జత చేయవచ్చు.
బ్లూ కలర్ హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్కు చాలా యూనిక్ కట్ ఇచ్చారు. బ్రెస్ట్ ఏరియాను కవర్ చేస్తూ నెట్ ప్యాచ్ జోడించారు.
హెవీ వర్క్, పెర్ల్ ఫ్రింజ్తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ చాలా అందంగా ఉంది. నెక్లైన్, స్లీవ్స్పై ఉన్న పెర్ల్ ఫ్రింజ్ దీనికి మరింత అందాన్ని ఇస్తోంది.
ఈ బ్లౌజ్పై చేసిన భారీ సిల్వర్ థ్రెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ, సీక్విన్ వర్క్ దీనికి రాయల్, వెడ్డింగ్-పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తాయి.
పర్పుల్ రంగు చీరలో స్లీవ్ లెట్ బ్లౌజులో చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తోంది. కానీ చూసేందుకు మాత్రం ముద్దుగుమ్మలా ఉంది.
ఇలాంటి ఇంద్ర ధనుస్సు చీరలు ఎవరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. ఇక ఈ చీరకు తగ్గ బ్లవుజు చీర అందాన్ని మరింత పెంచింది.
