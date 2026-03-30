బ్రహ్మముహూర్తంలో లేవడం వల్ల ఉపయోగాలేంటి?

life Mar 30 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
Telugu

బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే ఏమిటి?

సూర్యోదయానికి ముందు వచ్చే పవిత్రమైన సమయం ఇది. సూర్యోదయానికి గంటన్నర ముందు సమయాన్ని బ్రహ్మముహూర్తం అంటారు.

Telugu

మనసుకు ప్రశాంతత

సాధారణంగా బ్రహ్మ ముహూర్త కాలం అంటే తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి 5.30 మధ్య కాలం. ఈ సమయంలో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

Telugu

ధ్యానం చేయండి

బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ధ్యానం లేదా ప్రాణాయామం చేస్తే శరీరం, మనసు రెండూ రిలాక్స్ అవుతాయి.

Telugu

చదువుకు మంచిది

బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి చదవడం వల్ల చదివింది బాగా గుర్తుంటుంది. విద్యార్థులకు ఈ సమయంలోనే చదువుకోవాలి.

Telugu

శరీరం ఉత్సాహంగా

ఉదయం త్వరగా లేవడం వల్ల శరీరంలో రక్తప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది. శరీరం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.

Telugu

స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది

ఉదయం ప్రశాంత వాతావరణం వల్ల టెన్షన్, ఆందోళన తగ్గిపోతాయి. మానసికంగా ఆనందంగా ఉంటారు.

Telugu

టైమ్ మేనేజ్మెంట్

ప్రతిరోజూ ఒకే సమయంలో లేవడం వల్ల టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ వస్తుంది. జీవితం క్రమబద్ధంగా మారుతుంది.

