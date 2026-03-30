Cholesterol: ఒంట్లో కొవ్వు తగ్గాలా? ఇవి తినండి

life Mar 30 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఓట్స్..

 ఓట్స్ లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్  తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
అవకాడో

అవకాడోలో మోనోశాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్‌తో పాటు, కరిగే, కరగని ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది. అవకాడోను స్మూతీగా లేదా టోస్ట్‌తో కలిపి తినొచ్చు.

Image credits: Getty
క్యారెట్

క్యారెట్ తినడం వల్ల సీరమ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. అలాగే, యాంటీఆక్సిడెంట్ స్థాయిలు పెరిగి గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Social Media
బాదం

బాదంలో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రోజూ మూడు, నాలుగు నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం లేదా బాదం షేక్ తాగడం చాలా మంచిది.

Image credits: Getty
కివీ పండు

కివీ పండులో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది తియ్యగా కూడా ఉంటుంది. శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును తగ్గించడానికి కివీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Getty
బెర్రీ పండ్లు

వివిధ రకాల బెర్రీ పండ్లలో ఉండే ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా రాస్ప్‌బెర్రీ, బ్లాక్‌బెర్రీలలో ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
కాలీఫ్లవర్

కాలీఫ్లవర్‌లో ఫైబరే కాదు, ప్రొటీన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

