పాత వైన్ బాటిల్ను పడేయకుండా, దాన్ని గాజుల హోల్డర్గా వాడుకోవచ్చు. ఇది గాజులను భద్రంగా ఉంచే మంచి ఆర్గనైజర్.
వైన్ బాటిల్పై యాక్రిలిక్ పెయింట్, గ్లిట్టర్ లేదా రిబ్బన్తో అందమైన పూల డిజైన్లు వేయాలి. ఆ తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ పువ్వులతో అలంకరించాలి. ఇవి ఇంటికి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
మీ దగ్గర గ్లాస్ కట్టర్ ఉంటే, వైన్ బాటిల్ పైభాగంలో కాస్త కట్ చేసి అందమైన చిన్న ప్లాంటర్లుగా మార్చుకోవచ్చు.
గాజు బాటిల్లో LED లైట్లు వేసి, దాన్ని డెకరేటివ్ ల్యాంప్గా మార్చి లివింగ్ రూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. మరింత అందం కోసం బటర్ఫ్లై స్టిక్కర్లను కూడా వాడొచ్చు.
Gold Earrings: ట్రెండీ డిజైన్ బ్లూ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్.. ట్రై చేయండి
Toilet Cleaning Tips: ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో టాయిలెట్ క్లీనింగ్ ఈజీ!
Banana: పరగడుపున అరటిపండు తింటే ఏమౌతుంది?
Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్