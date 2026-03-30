వైన్ బాటిళ్లతో ఇంటి అందం పెంచే క్రియేటివ్ ఐడియాస్..

life Mar 30 2026
Author: Kavitha G Image Credits:GEMINI AI
గాజుల హోల్డర్‌

పాత వైన్ బాటిల్‌ను పడేయకుండా, దాన్ని గాజుల హోల్డర్‌గా వాడుకోవచ్చు. ఇది గాజులను భద్రంగా ఉంచే మంచి ఆర్గనైజర్.

Image credits: GEMINI AI
పెయింటింగ్‌తో డెకరేషన్

వైన్ బాటిల్‌పై యాక్రిలిక్ పెయింట్, గ్లిట్టర్ లేదా రిబ్బన్‌తో అందమైన పూల డిజైన్లు వేయాలి. ఆ తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ పువ్వులతో అలంకరించాలి. ఇవి ఇంటికి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
గాజు బాటిల్‌తో ప్లాంటర్

మీ దగ్గర గ్లాస్ కట్టర్ ఉంటే, వైన్ బాటిల్‌ పైభాగంలో కాస్త కట్ చేసి అందమైన చిన్న ప్లాంటర్లుగా మార్చుకోవచ్చు.

Image credits: GEMINI AI
క్యాండిల్ హోల్డర్‌

వైన్ బాటిల్ పైభాగం సన్నగా ఉంటుంది. కాబట్టి అందులో కాస్త మందపాటి కొవ్వొత్తిని సులభంగా ఫిట్ చేయవచ్చు. బాటిల్‌కు రంగు వేసి లేదా వేయకుండా క్యాండిల్ హోల్డర్‌గా ఉపయోగించవచ్చు.
Image credits: GEMINI AI
సముద్రపు గవ్వలతో అలంకరణ

రంగురంగుల వైన్ బాటిళ్లను మరింత అందంగా మార్చాలంటే, వాటిని సముద్రపు గవ్వలు, ముత్యాలతో అలంకరించి షెల్ఫ్‌లో పెట్టుకోవచ్చు.
Image credits: PINTEREST
వైన్ బాటిల్ DIY ల్యాంప్

గాజు బాటిల్‌లో LED లైట్లు వేసి, దాన్ని డెకరేటివ్ ల్యాంప్‌గా మార్చి లివింగ్ రూమ్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. మరింత అందం కోసం బటర్‌ఫ్లై స్టిక్కర్లను కూడా వాడొచ్చు.

Image credits: PINTEREST

Gold Earrings: ట్రెండీ డిజైన్ బ్లూ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్.. ట్రై చేయండి

Toilet Cleaning Tips: ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో టాయిలెట్‍ క్లీనింగ్ ఈజీ!

Banana: పరగడుపున అరటిపండు తింటే ఏమౌతుంది?

Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్