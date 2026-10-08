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ప్రతిరోజూ గుప్పెడు నువ్వులు ఎందుకు తినాలి?

life Oct 08 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:social media
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క్యాల్షియం, ఐరన్, జింక్ పుష్కలం

నువ్వులలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, క్యాల్షియం, ఐరన్, జింక్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి.

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గుండె కోసం

నువ్వులలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఈ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గుండె స్పందన రేటును అదుపులో ఉంచి, ట్రైగ్లిజరైడ్ల స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి.

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కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రణలో

ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి. అదే సమయంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) స్థాయిలను పెంచడంలో సహాయపడతాయి.

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రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి

నువ్వులలో జింక్ ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

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జ్ఞాపకశక్తి కోసం

నువ్వులలో ఉండే మెగ్నీషియం జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంతో పాటు నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. వీటితో పాటు ఇందులో విటమిన్ ఇ కూడా ఉంటుంది.

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చర్మం మెరుపుకు

నువ్వులు చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఇ చర్మం పొడిబారకుండా కాపాడి, ఎల్లప్పుడూ మృదువుగా ఉండేలా చేస్తుంది.

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నువ్వుండలు చేసుకుని..

నువ్వులను ఏ రూపంలో తినాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? నువ్వులు బెల్లం కలిపి నువ్వుండలు చేసుకుని తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరం.

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