నువ్వులలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, క్యాల్షియం, ఐరన్, జింక్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి.
నువ్వులలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఈ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గుండె స్పందన రేటును అదుపులో ఉంచి, ట్రైగ్లిజరైడ్ల స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి.
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి. అదే సమయంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) స్థాయిలను పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
నువ్వులలో జింక్ ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
నువ్వులలో ఉండే మెగ్నీషియం జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంతో పాటు నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. వీటితో పాటు ఇందులో విటమిన్ ఇ కూడా ఉంటుంది.
నువ్వులు చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఇ చర్మం పొడిబారకుండా కాపాడి, ఎల్లప్పుడూ మృదువుగా ఉండేలా చేస్తుంది.
నువ్వులను ఏ రూపంలో తినాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? నువ్వులు బెల్లం కలిపి నువ్వుండలు చేసుకుని తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరం.
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