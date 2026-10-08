ముత్యాలు, రంగురంగుల రాళ్లతో ఉన్న ఈ ఇయర్ చైన్స్ హెవీ జుంకాలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి.
వైట్, గ్రీన్ పూసలు, గోల్డ్ చైన్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ చైన్స్ అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరలతో పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
గోల్డ్ మువ్వలతో, సన్నటి చైన్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్ ఎలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ తో అయినా మ్యాచ్ అవుతాయి. అందంగా ఉంటాయి.
గోల్డ్ బీడ్స్, పెర్ల్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ 3 లేయర్ ఇయర్ చైన్స్ చెవులకు సరికొత్త మెరుపును తీసుకొస్తాయి. సింపుల్ గోల్డ్ టాప్స్ తో కూడా సెట్ అవుతాయి.
ఘూంగ్రూ ఇయర్ రింగ్స్ పైకి ఇలాంటి మినిమల్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్ బాగుంటాయి. వీటిని డ్రెస్సులు వేసుకున్నప్పుడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
పెద్ద జుంకాలతో ఇలాంటి 4 లేయర్ ఇయర్ చైన్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. పట్టు చీరలు, లెహంగాలతో పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
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