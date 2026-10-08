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లేటెస్ట్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే!

life Oct 08 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
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ముత్యాల ఇయర్ చైన్స్

ముత్యాలు, రంగురంగుల రాళ్లతో ఉన్న ఈ ఇయర్ చైన్స్ హెవీ జుంకాలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
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3 లేయర్ ఇయర్ చైన్స్

వైట్, గ్రీన్ పూసలు, గోల్డ్ చైన్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ చైన్స్ అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరలతో పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram
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సింపుల్ ఇయర్ చైన్స్

గోల్డ్ మువ్వలతో, సన్నటి చైన్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్ ఎలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ తో అయినా మ్యాచ్ అవుతాయి. అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
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లేటెస్ట్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్

గోల్డ్ బీడ్స్, పెర్ల్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ 3 లేయర్ ఇయర్ చైన్స్ చెవులకు సరికొత్త మెరుపును తీసుకొస్తాయి. సింపుల్ గోల్డ్ టాప్స్ తో కూడా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: pinterest
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మినిమల్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్

ఘూంగ్రూ ఇయర్ రింగ్స్ పైకి ఇలాంటి మినిమల్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్ బాగుంటాయి. వీటిని డ్రెస్సులు వేసుకున్నప్పుడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
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గ్రీన్ బీడ్స్ ఇయర్ చైన్స్

పెద్ద జుంకాలతో ఇలాంటి 4 లేయర్ ఇయర్ చైన్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. పట్టు చీరలు, లెహంగాలతో పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram

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