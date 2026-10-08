Kitchen Tips: గ్యాస్ స్టవ్ పక్కన ఈ వస్తువులు పెడుతున్నారా? బీ కేర్

వెనిగర్ కూడా నూనె లాంటిదే. స్టవ్ వేడి ఎక్కువగా తగిలితే వెనిగర్ త్వరగా పాడైపోతుంది.
వంట నూనెలు వేడికి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి. స్టవ్ దగ్గర ఉంచితే నూనె నాణ్యత తగ్గిపోయి, త్వరగా పాడవుతుంది.
ప్లాస్టిక్ వస్తువులను గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. వేడికి అవి కరిగిపోయి మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉంది.
మసాలా దినుసులను స్టవ్ దగ్గర పెడితే వాటి రుచి, వాసన పోతాయి. అంతేకాకుండా అవి త్వరగా గడ్డకట్టి పాడవుతాయి.
మందులను ఎప్పుడూ చల్లగా, వెలుతురు తక్కువగా ఉండే చోట దాచాలి. స్టవ్ వేడి తగిలితే వాటిలోని ఔషధ గుణాలు నశిస్తాయి.
ఇల్లు శుభ్రం చేసే క్లీనర్లను గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర అస్సలు ఉంచకూడదు. వీటిలోని రసాయనాల వల్ల సులభంగా మంటలు అంటుకుంటాయి.
స్టవ్ నుంచి వచ్చే వేడికి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు త్వరగా పాడవుతాయి. కాబట్టి ప్లగ్ ఉన్న పరికరాలను స్టవ్ దగ్గర పెట్టకండి.
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