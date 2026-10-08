Telugu

Kitchen Tips: గ్యాస్ స్టవ్ పక్కన ఈ వస్తువులు పెడుతున్నారా? బీ కేర్

life Oct 08 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
Telugu

వెనిగర్

వెనిగర్ కూడా నూనె లాంటిదే. స్టవ్ వేడి ఎక్కువగా తగిలితే వెనిగర్ త్వరగా పాడైపోతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

వంట నూనె

వంట నూనెలు వేడికి చాలా సెన్సిటివ్‌గా ఉంటాయి. స్టవ్ దగ్గర ఉంచితే నూనె నాణ్యత తగ్గిపోయి, త్వరగా పాడవుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ప్లాస్టిక్ వస్తువులు

ప్లాస్టిక్ వస్తువులను గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. వేడికి అవి కరిగిపోయి మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉంది.

Image credits: Getty
Telugu

మసాలా దినుసులు

మసాలా దినుసులను స్టవ్ దగ్గర పెడితే వాటి రుచి, వాసన పోతాయి. అంతేకాకుండా అవి త్వరగా గడ్డకట్టి పాడవుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

మందులు

మందులను ఎప్పుడూ చల్లగా, వెలుతురు తక్కువగా ఉండే చోట దాచాలి. స్టవ్ వేడి తగిలితే వాటిలోని ఔషధ గుణాలు నశిస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

క్లీనర్లు

ఇల్లు శుభ్రం చేసే క్లీనర్లను గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర అస్సలు ఉంచకూడదు. వీటిలోని రసాయనాల వల్ల సులభంగా మంటలు అంటుకుంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

స్టవ్ నుంచి వచ్చే వేడికి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు త్వరగా పాడవుతాయి. కాబట్టి ప్లగ్ ఉన్న పరికరాలను స్టవ్ దగ్గర పెట్టకండి.

Image credits: Getty

Ear Chains: లేటెస్ట్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే!

Gold Earrings: 3 గ్రాముల్లోనే అదిరిపోయే జుంకాలు.. ఎంత అందంగా ఉన్నాయో

Saree Designs: దసరా నవరాత్రులకు అదిరిపోయే చీరలు.. ఏరోజు ఏ రంగు చీర?

Gold Bangles: కళ్లు చెదిరే డిజైన్ లో బంగారు గాజులు.. ఎంత బాగున్నాయో!