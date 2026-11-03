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Anklets: ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే ఆర్టిఫీషియల్ పట్టీల డిజైన్లు..చూసేయండి

life Nov 03 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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ట్రెండీ పట్టీల డిజైన్..

ఈకాలం అమ్మాయిలు వెండి పట్టీలు  ఇష్టపడటం లేదు. ఇలాంటి స్టైలిష్, తక్కువ ధరలో లభించే ఆర్టీఫీషియల్ పట్టీల ట్రెండ్ నడుస్తుంది. అలాంటి కొన్ని డిజైన్లు ఇవి..

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బటర్‌ఫ్లై చైన్ పట్టీలు

మీకు పాత డిజైన్ పట్టీలు నచ్చకపోతే, ఈ మోడ్రన్ ఫంకీ పట్టీలు మీకు సరైన ఎంపిక. వీటిని మీరు డ్రెస్సులు, మ్యాక్సీ డ్రెస్సులు, షార్ట్స్ మీద కూడా వేసుకోవచ్చు.

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అడ్జస్టబుల్ పట్టీలు

ఈ అడ్జస్టబుల్ పట్టీలు చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి. ఇవి ఏ సైజు పాదాలకైనా సులభంగా సరిపోతాయి. వీటిని మీరు మీ కూతురు లేదా సోదరితో కూడా మార్చుకుని వేసుకోవచ్చు.

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మువ్వలు, పూసల పట్టీలు

మీకు మువ్వల శబ్దం ఇష్టమైతే, ఇలాంటి అందమైన మువ్వలు, పూసల పట్టీల డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి మీ పాదాలకు చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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సిల్వర్ ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలు

ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీల డిజైన్ చాలా సింపుల్, సోబర్‌గా ఉంటుంది. ఇలాంటి పట్టీలు మీ ఆఫీస్ వేర్, చీరలు, సూట్‌లకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి.

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పర్ల్ పట్టీల డిజైన్

చీరలు, లెహెంగాల మీదకు ట్రెడిషనల్, క్లాసీ పట్టీలు కావాలనుకుంటే, మీరు ఇలాంటి ముత్యాల పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి చాలా గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest

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