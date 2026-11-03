Anklets: ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే ఆర్టిఫీషియల్ పట్టీల డిజైన్లు..చూసేయండి

ఈకాలం అమ్మాయిలు వెండి పట్టీలు ఇష్టపడటం లేదు. ఇలాంటి స్టైలిష్, తక్కువ ధరలో లభించే ఆర్టీఫీషియల్ పట్టీల ట్రెండ్ నడుస్తుంది. అలాంటి కొన్ని డిజైన్లు ఇవి..
మీకు పాత డిజైన్ పట్టీలు నచ్చకపోతే, ఈ మోడ్రన్ ఫంకీ పట్టీలు మీకు సరైన ఎంపిక. వీటిని మీరు డ్రెస్సులు, మ్యాక్సీ డ్రెస్సులు, షార్ట్స్ మీద కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఈ అడ్జస్టబుల్ పట్టీలు చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి. ఇవి ఏ సైజు పాదాలకైనా సులభంగా సరిపోతాయి. వీటిని మీరు మీ కూతురు లేదా సోదరితో కూడా మార్చుకుని వేసుకోవచ్చు.
మీకు మువ్వల శబ్దం ఇష్టమైతే, ఇలాంటి అందమైన మువ్వలు, పూసల పట్టీల డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి మీ పాదాలకు చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి.
ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీల డిజైన్ చాలా సింపుల్, సోబర్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి పట్టీలు మీ ఆఫీస్ వేర్, చీరలు, సూట్లకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి.
చీరలు, లెహెంగాల మీదకు ట్రెడిషనల్, క్లాసీ పట్టీలు కావాలనుకుంటే, మీరు ఇలాంటి ముత్యాల పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తాయి.
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