Haram Designs: పట్టుచీరల మీదకు అదిరిపోయే హారం డిజైన్లు

మూడు వరుసల ముత్యాల దండలతో, మధ్యలో సంప్రదాయ రూపాలతో కూడిన ఆకర్షణీయమైన లాకెట్ సెట్.
పట్టు చీరలు, సాంప్రదాయ దుస్తులపైకి ఇది అద్భుతమైన ఎంపిక.
ఇలాంటి పచ్చల హారం అయితే… ప్రతి అమ్మాయి దగ్గర ఒక్కటి అయినా ఉండాల్సిందే. ఇవి.. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
అందమైన కెంపులు, జుంకాల డిజైన్ కలిగిన ఇయర్ రింగ్స్, రాయల్ గోల్డ్ పెండెంట్ హారం ఇది.సింపుల్ అండ్ గ్రాండ్ లుక్ కోరుకునే మహిళలకు ఇది చక్కగా సరిపోతుంది.
ఎలాంటి చీర కట్టుకున్నా మీ లుక్ హైలెట్ అవ్వాలంటే… కాసుల పేరు ఉండాల్సిందే. కాసులపేరు మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
మూడు లైన్లు ముత్యాల హారం బ్రైట్ కలర్స్ కి చాలా బాగా నప్పుతుంది. దానికి చిన్న పెండెంట్ జత చేయడం వల్ల లుక్ అదిరిపోతుంది.
అందమైన కుందన్ వర్క్, గోల్డ్ బీడ్స్ తో కూడిన జుంకాలు, దానికి తగిన లాంగ్ హారం డిజైన్.ట్రెడిషనల్ శారీస్పైకి ఈ సెట్ ధరిస్తే ముఖానికి మరింత అందం వస్తుంది.
నెమలి శైలి డిజైన్ , ముత్యాల వరుసలతో కూడిన అందమైన టెంపుల్ జ్యువెలరీ లాంగ్ హారం. సాంప్రదాయ వేడుకలు, పూజా కార్యక్రమాలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ లుక్ని ఇస్తుంది.
పూజలు, పండగల సమయంలో ట్రెడిషనల్ గా కనిపించాలి అంటే… ఈ ముత్యాల హారం బెస్ట్ ఆప్షన్. శంఖు, చక్రాలతో పెండెంట్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
అందమైన టెంపుల్ డిజైన్ మోటిఫ్స్తో తయారైన పూసల గొలుసు , క్రింది భాగంలో కెంపుల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్న డిజైన్. ట్రెడిషనల్ శైలిని ఇష్టపడేవారికి ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ హారం చక్కటి ఎంపిక.
కెంపులతో చిన్న సైజు చెవిపోగులు, సరికొత్త పెండెంట్ డిజైన్ కలిగిన లాంగ్ హారం ఇది. సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ లుక్ని కోరుకునే వారికి ఈ డిజైన్ పట్టు చీరలపైకి చాలా అద్భుతంగా నప్పుతుంది.
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